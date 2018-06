પ્રાણાયામમાં જમણા નસકોરાનું મહત્વ, તેની કાર્ય પદ્ધતિ અને ફાયદા જાણો

હેલ્થ ડેસ્ક: એક રીતે જોઈએ તો શ્વાસ લેવો અને છોડવો એ પ્રાણની બાહ્ય અભિવ્યક્તિ છે. શ્વાસ લેવા માટે નાસિકામાં બે છિદ્રો હોય છે. યોગ દ્વારા બંને છિદ્રો ખૂલીને શ્વાસ અંદર લઈ જઈ શકે છે. ત્યાર પછી મેરુદંડ સાથે જોડાયેલી સુષુમ્ણા નાડીમાં પ્રાણનો ઉદ્ભવ થાય છે. કઈ નાસિકા દ્વારા લેવામાં આવેલો શ્વાસ શરીરમાં કેવી રીતે અસર કરે છે- આ તમામ રહસ્યો આમાં છે.

નાકનો જમણો ભાગ

મેડિકલ સાયન્સના મતે પાચન અને આરામ મળે

જે કામ ડાબું નસકોરું કરે છે, બરોબર તેનાથી ઊલટું કામ જમણું નસકોરું કરે છે. હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલના મતે પેરા સિમ્પેથેટિક નર્વ બ્રેકની જેમ કામ કરે છે અને તેને ભોજન પચાવવું અને આરામ માટે સક્રિય માનવામાં આવે છે. અલબત્ત, તે પાચન કરે છે, એટલા માટે સલાઇવા પણ તેનાથી વધે છે. તેનાથી જ ભોજન પચાવવા માટે પાચક રસ નીકળે છે. તેનાથી જ યુરિનનું સીક્રિશન વધે છે. બ્લડ પ્રેશર ઘટાડવાની દવા, આ જ નર્વ પર લાગુ થઈને તે યુરિન સીક્રિશન વધારે છે.

આયુર્વેદ આને સૂર્ય નાડી કહે છે

આ સૂર્ય નાડી છે. સૂર્ય એટલે કે શરીરમાં ગરમી વધારવાનું કામ આ નાડીનું છે. એટલા માટે તે ભોજન પચાવવા માટે પણ જવાબદાર છે. ભોજન પચાવવું એટલે કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ બનાવવાનું કામ. આ દૃષ્ટિએ આ નાડી શરીરને સંતુલિત માત્રામાં પિત્ત આપવાનું કામ કરે છે. આ નાડીમાં ગરબડના કારણે શરીરમાં એસિડિટીની ફરિયાદ રહે છે.

શું કરે છે આ નાડી

તેની સક્રિયતાથી તમે કામને યોગ્ય રીતે કરી શકશો. જે રીતે ડાબી નાડી મૂત્ર વિસર્જન માટે જવાબદાર છે, એ જ રીતે આ નાડી ચાલતી હોય અને તમે મળવિસર્જન કરવા માટે જાઓ, તો પેટ સાફ આવશે નહીંતર નહીં.

યોગશાસ્ત્ર શરીરના આ ભાગને પિંગલા કહે છે

આને યોગશાસ્ત્રમાં પિંગલા કહેવામાં આવે છે. ગરમ નાડી છે. શરીરમાં ગરમીનું કામ તેના માથે રહે છે. આ જ નાડી શરીરમાં ભોજન પચાવવાનું કામ પણ કરે છે. સ્વરયોગના મતે સ્વસ્થ વ્યક્તિની સવારે 10-30 વાગ્યે આ નાડી ખૂલે છે. એટલે કે સવારે 10-30 વાગ્યે આ નસકોરું ચાલવા માંડશે. એ સમયે જે પણ ખાધું હોય પચી જશે.

ભોજન આવી રીતે પચે છે

આ નાસિકા છિદ્રના સક્રિય થવાથી અનેક પાચકરસોનો સ્રાવ થાય છે. તેના ચાલુ રહેવાથી અનાજને પચાવવાની શક્તિ આવે છે. એટલા માટે ભોજન પછી ડાબા પડખે સૂવા માટે કહેવામાં આવે છે. જેનાથી ડાબી બગલ દબાશે અને સૂર્ય નાડી ચાલુ થઈને ભોજન પચવા માંડશે.

તેના વિના ધ્યાન અશક્ય છે

ધ્યાન કરવા માટે આ જ નસકોરું ખુલ્લું હોવું સૌથી વધારે જરૂરી છે. નહીંતર ધ્યાન લાગવું અશક્ય છે.

કારણ કે આ નસકોરું બંધ હોય તો તમે લાગણીઓના ચક્રમાં ફસાયેલા રહેશો. એકાગ્ર થઈને ધ્યાન નહીં કરી શકો. આ નાડી ચાલવાના કારણે ધ્યાનની લય બને છે.

આસન જે આની વધારે સક્રિયતા માટે કામ કરી શકે છે

આ નસકોરું જો નિષ્ક્રિય છે, તો માણસને ભૂખ નથી લાગતી. તેની સક્રિયતા માટે પણ સૂર્યનમસ્કાર અત્યંત જરૂરી છે. પણ, મુશ્કેલી તેની અતિ સક્રિયતાના લીધે થાય છે. તેને શાંત કરવા માટે શશકાસન, ભ્રામરી, શીતકારી પ્રાણાયામ છે.

આ ન કરો

જેમની આ નાડી વધારે સક્રિય છે, તેઓ ધનુરાસન, ઉષ્ટ્રાસન, સૂર્યનમસ્કાર, ભુજંગાસન ન કરે. આવા લોકોને ઉજ્જયી, કપાલભાતિ અને ભસ્રિકા પ્રાણાયામ પણ ન કરવા જોઈએ.

આ અવશ્ય કરવું

જેમાં આની વધારે સક્રિયતા છે, તેને યોગનિદ્રા કરવી જોઈએ. યોગનિદ્રાથી મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ આરામ મળે છે, અહંકાર શિથિલ થાય છે. યોગનિદ્રા આ પ્રકારના વ્યક્તિત્વને બદલે છે.

પિંગલા નાડી વધારે ચાલવાથી કેવો સ્વભાવ થઈ જાય છે?

જે લોકોની જમણી એટલે કે પિંગલા નાડી વધારે સક્રિય હોય છે, તેઓ બહિર્મુખી હોય છે. જેવી તે સક્રિય થાય છે, જમણા નસકોરાથી શ્વાસ-પ્રશ્વાસ વધારે થવા માંડે છે. જો તે લાંબા સમય સુધી ચાલે છે, તો પ્રાણના સ્તરે ફેરફારો થાય છે. આ નાડી મગજના ડાબા ગોળાર્ધને અંકુશિત કરે છે. આવા લોકોમાં અહંકાર વધારે હોય છે. અનેક વખત આવા લોકો પોતાની સામે બીજાને કશું નથી ગણતા. પ્રાણ- ક્યારે, ક્યાં, કેમ, શું અને શા માટે?

ક્યારે- જીવીએ ત્યાં સુધી રહે છે.

ક્યાં- શરીરમાં પાંચ સ્થાન પર

કેમ- પ્રાણાયામના વિવિધ પ્રકારો થકી. શું થશે?

આયુષ્ય વધશે, એક-એક કોષને નવજીવન મળશે, નહીંતર કોષ ઉંમરની સાથે તૂટતા જાય છે.

શા માટે?

હકીકતમાં આપણે સામાન્ય લોકો એક મિનિટમાં દસથી પંદર વખત શ્વાસ લઈએ છીએ, તેને ઘટાડીને મિનિટમાં એક શ્વાસ લેવાનો ઉદ્દેશ છે.

પ્રાણનો પ્રભાવ પ્રાણના બે મહત્ત્વના પ્રભાવ શરીર પર જોવા મળે છે. એક ગરમી લાગવી અને બીજું ઠંડી લાગવી. એટલા માટે અમુક પ્રાણાયામ શરીરમાં પરસેવો વાળી દે છે અને અમુકમાં ઠંડી લાગે છે.

ગરમી આપનારા પ્રભાવ

કપાલભાતિ, ભસ્રિકા અને સૂર્યભેદી પ્રાણાયામ છે, જે શરીરમાં ગરમી લાવે છે. ભસ્રિકા અને કપાલભાતિમાં તો પેટ ઝડપથી અંદર બહાર થાય છે. એટલા માટે આ પ્રાણાયામથી સમાન પ્રાણ સક્રિય થાય છે.

ઠંડક આપનારા પ્રભાવ

શીતલી અને શીતકારી એવા પ્રાણાયમ છે, જેનાથી ઠંડક વધે છે. તે વક્ષસ્થળ પર કામ કરે છે. અહીં પ્રાણનો જ વાસ હોય છે, જે ક્યારેય ઉત્તેજિત થતો. તેનાથી બ્લડ પ્રેશર લૉ થાય છે. યુરિન ઇન્ફેક્શન દૂર થાય છે.

શું બધા પ્રાણ ક્યાંય ભેગા થાય છે?

હા, કુંભક એટલે કે શ્વાસને જ્યારે અંદર અને બહાર રોકવામાં આવે છે, તો પેટ અને હૃદયની પાસે પ્રાણ, અપાન અને સમાન ત્રણેય એક થાય છે. ત્રણેયના એક થવાથી જ ઊર્જા અને આનંદનો અનુભવ થાય છે.

