યોગમાં બંધનું મહત્વ શું છે અને તે કઈ રીતે કામ કરે છે, જાણો

હેલ્થ ડેસ્ક: શું તમે વિચાર્યું છે કે યોગીઓમાં આટલી સ્ફૂર્તિ ક્યાંથી આવે છે? ભલે તેઓ મૌન રહેતા હોય, પ્રતિક્રિયા ન આપતા હોય, પણ કોઈ પણ કામને ઝડપથી કરવાનું સામર્થ્ય તેમાં કેવી રહે છે? ઊર્જા તો એક્સસાઇઝ કરવાથી પણ આવે છે અને યોગ તેમજ તરવાથી પણ આવે છે, પણ યોગમાં એક રહસ્ય છે, જે ઊર્જાને રોકી રાખે છે. ઊર્જા એટલે પ્રાણાયમ કોષ હોય છે. ઊર્જાનો વાસ શરીરનાં પાચ સ્તરમાંથી ત્રીજા સ્તરમાં હોય છે. ઊર્જા આખા શરીરમાં વહે છે, શું તેને બાંધીને રાખી શકાય છે? આસન, પ્રાણાયામ અને મુદ્રા પછી બંધનું સ્થાન આવે છે. અત્યંત ઓછા ગ્રંથો એવા છે, જેમાં બંધના અભ્યાસનો ઉલ્લેખ છે. આસન-પ્રાણાયામની વાત તો અષ્ટાંગ યોગમાં પણ છે, પણ બંધની વાત નથી. હકીકતમાં બંધનું કાર્ય શક્તિને અવરોધે છે. પ્રાણોની જાગૃતિ સાથે સંલગ્ન સાહિત્યમાં બંધ વિશે કહેવાયું છે. શરીરમાં ત્રણ દ્વાર હોય છે- કંઠ, નાભિ અને ગુદા દ્વાર. ત્યાંથી જ ઊર્જાનો સંચય બંધ્ના માધ્યમથી કરવો જોઈએ.

બંધ શું છે?

પ્રાણાયામના અભ્યાસથી પ્રાણ જાગૃત થાય છે અને બંધોના અભ્યાસથી તે એક જગ્યાએ જમા થાય છે. જ્યારે બંધ લગાવવામાં આવે છે, તો પ્રાણનો પ્રવાહ ઉલટાય જાય છે અને ચિત્ત ભટવાનું બંધ થાય છે. બંધ પ્રાણને વિખેરાવા નથી દેતા.

આ ઉદાહરણો દ્વારા સમજો:

સંગીતના સૂર અને લયના માધ્યમથી ઊર્જાનો પ્રવાહ હૃદયથી ગળામાં થઈને જીભથી નીકળે છે.

કેટલા બંધ હોય છે?

બંધ પ્રણ પ્રકારના હોય છે:

-જાલંધર બંધ

-ઉડ્ડિયાન બંધ

-મૂલબંધ

જ્યારે આ ત્રણેયને એક સાથે લગાવવામાં આવે, તો મહાબંધ કહેવાય છે. જ્યારે આ ત્રણેયને લગાવવામાં આવે, તો મૃત્યુમાતંગકેસરી યોગ કહેવાય છે.

1. જાલંધર બંધ

જાલંધર બંધમાં શ્વાસને પેટમાં રોકીને અથવા તો તમામ શ્વાસ શરીરની બહાર કાઢીને દાઢીને છાતી સાથે જોડીને શ્વાસના પ્રવાહને રોકી રાખવાનો હોય છે. તે કંઠમાં લાગે છે. તેનો પ્રભાવ કંઠથી માંડીને મસ્તિષ્ક સુધી રહે છે. શું થશે?

જો ભૂખ લાગી હોય, તો આ બંધથી તેની અસર મગજ સુધી નહીં પહોંચે. થાઇરોઇડને અંકુશિત કરવામાં પણ કારગત છે. આવા દર્દીને વિપરીતકરણી કરવાનું કહેવામાં આવે છે. તેનાથી જાલંધર બંધ આપોઆપ લાગે છે અને તે થાઇરોઇડના અનિયમિત સ્રાવને નિયમિત કરે છે. હકીકતમાં, તેનાથી શરીરમાં એટલી ઉષ્મા આવે છે કે શ્વાસ લેવા પરથી ધ્યાન હટી જાય છે.

2. મૂલબંધ મળ રોકવા માટે આપણે જે માંસપેશીઓને ખેંચીએ છીએ, તેને મૂળબંધ કહેવામાં આવે છે. શ્વાસ અંદર અથવા બહાર રોકીને કરી શકાય છે. શરણ માત્ર એટલી કે પેટ સાફ હોવું જોઈએ. પેટ સાફ ન હોય તો તે વિકાસ કરી શકે છે. શું થશે?

તે પાચનને લગતી સંબંધી મુશ્કેલીઓમાં ફાયદો કરશે. પુરુષોચિત રોગ અને મહિલાઓના ઋતુસ્રાવમાં રહેલી અનિયમિતતાને તે યોગ્ય કરશે. મગજમાં ઊર્જાને ફિલ્ટર કરીને મોકલવાનું કામ તે જ કરે છે. ત્યાં સુધી કે ધ્યાનના અભ્યાસમાં મૂલબંધ અત્યંત કારગત સાબિત થાય છે. મૂલબંધ શારીરિક અને માનસિક ક્રિયા બંને છે. તેનાથી શરીર હળવું લાગવા માંડે છે. જો તેને લગાવવાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખીએ થો શરીરમાં સ્ફૂર્તિ આવે, પણ તેના માટે પેટ સાફ હોવું જરૂરી છે. તેનાથી દુખાવો પણ દૂર થાય છે.

3. ઉડ્ડિયાન બંધ

ઉડ્ડિયાન એટલે ઊડવું. આવું ત્યારે જ લાગે છે, જ્યારે શ્વાસ શરીરની બહાર હોય. તેમાં નાભિને મેરુદંડ સાથે ચોંટાડવાની હોય છે. તેને ઊભા રહીને કે બેસીને કરી શકાય. ઊભા રહેતી વખતે થોડું આગળ ઝૂકીને હાથ ગોઠણ પર રાખવાના હોય.

શું થશે? તે પેટથી માંડીને ફેફસાં સુધીના રોગોને ખતમ કરે છે. સાથોસાથ પેટને ઉતારવામાં પણ મદદ કરે છે. તણાવને સંપૂર્ણ ખતમ કરશે. ધ્યાન એ રાખવાનું કે પેટ સંપૂર્ણ ખાલી હોવુ઼ જોઈએ, નહીંતર અંદર આંતરડાંમાં ઈજા થઈ શકે છે. હાઈ બીપી, હૃદયરોગ, હર્નિયાવાળા લોકો આ ન કરે. શ્વાસ જ્યારે પણ છોડો મોઢેથી પૂરા જોરથી છોડો, માત્ર નાકથી નહીં. અહીં અપાન અને સમાન મળે છે. એટલે કે ખરાબ વાયુ સારા વાયુ઼માં પરિવર્તિત થાય છે.

