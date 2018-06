આયુર્વેદના માત્ર આ 9 નિયમો અપનાવી રોગોને દૂર રાખી શકાય છે, તમે પણ અપનાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: આયુર્વેદમાં ઘણાં એવા નિયમો જણાવવામાં આવ્યા છે જેને આખો દિવસ ફોલો કરવાથી બીમારીઓથી બચી શકાય છે. ભોપાલના આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અને બુક રાઈટર ડો. અબરાર મુલ્તાની જણાવી રહ્યાં છે કેટલાક ખાસ આયુર્વેદિક નિયમો વિશે.

સવારે ઊઠવાથી લઈને રાતે સૂવો ત્યાં સુધી અપનાવો આ 9 નિયમો -દિવસ દરમ્યાન ફેફસાં સુધી ઓક્સીજન પહોંચે તે રીતે ઊંડો શ્વાસ લો. આવું કરવાથી બોડીમાં ઓક્સીજનની માત્રા વધશે અને સાથે જ લંગ્સ પણ હેલ્ધી રહેશે.

-રોજ 1-2 ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવો. તેનાથી ડાઈજેશન સારું રહેશે અને સાથે જ હાર્ટ ડિસીઝ થવાનો ખતરો પણ ટળશે.

-રોજ સવારે 7-9 વાગ્યાની વચ્ચે નાસ્તો કરી લેવો. આનાથી બ્રેન એક્ટિવ રહેશે અને એનર્જી લેવલ પણ વધશે.

-રોજ યોગ્ય સમયે ભોજન કરી લો. ભોજનમાં એક સમયે એક જ પ્રકારની વસ્તુ ખાઓ. બહુ બધી વસ્તુઓ મિક્સ કરીને ભોજન ન કરો.

-ભોજન કર્યા પછી લગભગ 40 મિનિટ સુધી પાણી ન પીવું. આનાથી ખાધેલું સરળતાથી પચશે.

-ભોજન કર્યાના તરત બાદ મહેનતનું કામ ન કરો અને સ્નાન પણ ન કરો.

-રોજ 30 મિનિટ તડકાંમાં બેસો. આનાથી પૂરતાં પ્રમાણમાં બોડીને વિટામિન ડી મળશે અને શરીરનો દુખાવો અને બ્લોક દૂર થશે.

-આખો દિવસ બેસવાનું કામ હોય તો કરોડરજ્જૂ ટટ્ટાર રાખીને બેસો. આનાથી બેક પેઈનની પ્રોબ્લેમ નહીં થાય.

-રોજ 8-9 કલાકની ઉંઘ જરૂર લો. બેડરૂમમાં હવાની અવર-જવર માટે વેન્ટિલેશન અથવા ઇગ્ઝૉસ્ટ ફેનનો ઉપયોગ કરો.

Have A Daily Routine. Eat Hot Food. Eat When You Are Hungry. Drink When You Are Thirsty. Never Suppress Your Body s Natural Urges. Walk during the day.