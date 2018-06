વજન વધતું ન હોય તો આ 5 વસ્તુઓ ખાવાનું શરૂ કરી દો, ફટાફટ વધશે વજન

હેલ્થ ડેસ્ક: મોટાભાગના લોકો વધતાં વજનથી પરેશાન હોય છે. પણ કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે બહુ જ દુબળા હોય છે અને વજન વધારવા માગે છે. આવા લોકો વજન વધારવા માટે એવી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાય છે જેનાથી શરીરમાં બેડ ફેટ વધે છે. ડાયટિશિયન અંજલિ ફાટક જણાવે છે કે ડાયટમાં કયા હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરીને હેલ્ધી રીતે વજન વધારી શકાય છે.

પ્રોટીન સ્મૂધી

તમે ઘરમાં જ પ્રોટીન સ્મૂધી બનાવી શકો છો. તેમાં તમે નોર્મલ દૂધ અથવા બદામનું દૂધ પણ ઉમેરી શકો છો.

આ રીતે બનાવો

-1 કેળુ, 1 ચમચી ચોકલેટ વે પ્રોટીન અને 1 ચમચી નટ બટર અને થોડી ખાંડ અને મિલ્ક લઈને ગ્રાઈન્ડ કરી લો.

-આ સ્મૂધી લેવાથી બોડીને 400-600 કેલરી મળી જશે, સાથે જ પ્રોટીન, વિટામિન અને મિનરલ પણ મળી રહેશે.

દૂધ

દૂધ વજન વધારવાની સાથે મસલ્સ બિલ્ડ કરવા અને હાડકાંઓને મજબૂત રાખવામાં મદદ કરે છે. આમાં પ્રોટીન, કાર્બ્સ અને ફેટ્સનું સારું સંતુલન હોય છે. જે લોકો મસલ્સ બનાવવા માગે છે એવા લોકો માટે દૂધ પ્રોટીનનો સારો સોર્સ છે. રોજ દૂધ પીવાની સાથે નિયમિત વેટ લિફ્ટિંગ કરવામાં આવે તો જલ્દી રિઝલ્ટ મળી શકે છે. દૂધમાં પ્રોટીન અને casein પ્રોટીન હોય છે. જેથી તે હેલ્ધી રીતે વજન વધારવામાં મદદ કરે છે. જો દૂધની બનાવટોમાં ખાંડ મિક્સ કરવામાં આવે તો તેનાથી બેડ ફેટ વધે છે. ચોખા

રાતે ભાત ખાવાથી વજન વધે છે. એક કપ ભાતમાં 190 કેલરી હોય છે. જેમાંથી 43 ગ્રામ કાર્બ્સ પણ હોય છે. જે લોકોનું પેટ જલ્દી ભરાય જાય છે એવા લોકોએ વજન વધારવા માટે ભાત વધુ ખાવા જોઈએ. ભાતમાં ભરપૂર કાર્બ્સ હોય છે તે સરળતાથી પચી પણ જાય છે.

સૂકા મેવા

સૂકા મેવા વજન વધારવા માટે કારગર માનવામાં આવે છે. મુઠ્ઠીભર બદામમાં 7 ગ્રામ પ્રોટીન અને 18 ગ્રામ ફેટ હોય છે. આ સિવાય જો બટરમાં રોસ્ટ કરીને નટ્સ ખાવામાં આવે તો એક્સ્ટ્રા કેલરી મળે છે અને વજન વધે છે.

બટાકા અને અન્ય સ્ટાર્ચ

-બટાકા અને અન્ય સ્ટાર્ચવાળા ફૂડ સસ્તા પણ હોય છે અને તેમાંથી કેલરી પણ સારી મળી રહે છે. સાથે જ કાર્બવાળા ફૂ઼્ડ્સ જેમ કે કિનોઆ, ઓટ્સ, મકાઈ, રતાળુ, કોળું અને ફળીઓ પણ વજન વધારે છે.

-આ સિવાય હોલગ્રેન બ્રેન કાર્બનો સારો સોર્સ છે. જો પ્રોટીનના સોર્સ સાથે હોલગ્રેન બ્રેડ ખાવામાં આવે તો તેનાથી હેલ્ધી રીતે વજન વધી શકે છે.

