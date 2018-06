બાળકોને અંગૂઠો ચૂસવાની આદત છોડાવવા બાળકનું ધ્યાન બીજી તરફ દોરો

હેલ્થ ડેસ્ક: અંગૂઠો ચૂસવો એ એક સાધારણ પ્રક્રિયા છે. નવજાત શિશુ મોંના સંપર્કમાં આવે તેવી કોઈ પણ વસ્તુને ચૂસવાનું શરૂ કરી દે છે. તેને સકિંગ રિફ્લેક્શ કહે છે. બાળકને અંગૂઠો ચૂસવાથી ભોજન તથા આરામ મળે છે અને સારું લાગે છે. જ્યારે બાળક મોટું થઈ જાય અને ભોજન માટે સ્તનપાન કરવાનું બંધ કરી દે છે, તો ક્યારેક તે ચૂસવા માટે બીજો વિકલ્પ શોધી લે છે. અંગૂઠો ચૂસવાથી મળનારી ખુશી માટે તે સતત અંગૂઠો ચૂસે છે. સામાન્ય રીતે બાળક પાંચ વર્ષની ઉંમર સુધીમાં અંગૂઠો ચૂસવાનું બંધ કરી દે છે.

અંગૂઠો ચૂસવાથી થનારા નુકસાન

(1)દાંતની સમસ્યા : જ્યારે બાળકના કાયમી દાંત આવી રહ્યા હોય અને તે અંગૂઠો ચૂસે તો દાંત આડાઅવળા આવે છે. જડબાંના આકારમાં પણ પરિવર્તન આવી જાય છે.

(2)સંક્રમણની શક્યતા : રમતી વખતે અથવા અન્ય ગતિવિધિ દરમિયાન હાથ કે અંગૂઠો ગંદા થઈ શકે છે. એવો અંગૂઠો ચૂસવાથી બાળકોને સંક્રમણ થઈ શકે છે.

(3) સામાજિક મુશ્કેલીઓ : બાળકની સ્કૂલમાં અંગૂઠો ચૂસવાની આદતને કારણે મોટાભાગનાં બાળકો તેને ચીડવી શકે છે. બાળક ચિડાય તો તણાવગ્રસ્ત પણ થઈ શકે છે.

આ રીત અપનાવો

- તેને વઢવાને બદલે જ્યારે અંગૂઠો ન ચૂસે ત્યારે તેની પ્રસંશા કરો.

-બાળકના તણાવને ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

-બાળકની એકલતા દૂર કરો. તેમનું ધ્યાન બીજી તરફ દોરો.

-દાંતના ડોક્ટર પણ બાળકને અંગૂઠો ચૂસવાનું છોડવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે. તે સમજાવે છે કે આવી આદતને કારણે જડબું કે દાંત આડાઅવળા થઈ જશે.

-મોટા લોકોએ બાળકોને પોતાના કાર્યમાં ભાગીદાર બનાવવા, જેથી તેમનું ધ્યાન અંગૂઠો ચૂસવા તરફ ન રહે. બાળકોને ગ્લવ્ઝ પહેરાવવાં જોઈએ.

-આ બધી રીતો અપનાવવા છતાં બાળક અંગૂઠો સૂચવાનું ન છોડે તો તે સ્ટીરિયોટાઇપિક મૂવમેન્ટ ડિસોર્ડર અથવા અન્ય મનોવૈજ્ઞાનિક વિકાર (સાઇકિયાટ્રિક ડિસોર્ડર) હોઈ શકે છે. તેના માટે મનોચિકિત્સકની સલાહ લેવી જોઈએ.

-અંગૂઠા પર લીંબુનો રસ લગાવી દો. તેનો સ્વાદ અંગૂઠામાં આવવાથી આ સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.

ડો. મધુ યાદવ, એમ.ડી, બાળરોગ વિશેષજ્ઞ

