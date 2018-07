એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકો ખાલી પેટ વર્કઆઉટ, ચહેરા પર હાથ લગાવવો, મશીનો એડજસ્ટ ન કરવા જેવી ભૂલો કરે છે

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ રહેવા માટે આજકાલ મોટાભાગના લોકો જીમમાં જઈને કસરત કરે છે. પરંતુ જીમમાં પણ કેટલીક એવી બાબતો હોય છે જેમાં ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જો યોગ્ય રીતે અથવા તો કેટલાક નિયમોનું ધ્યાન ન રાખીને વર્કઆઉટ કરવામાં આવે તો તેનાથી ફાયદા નહીં પણ નુકસાન થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને ફિટનેસ એક્સપર્ટ સમીર દાદખાન દ્વારા જણાવેલી એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે મોટાભાગના લોકો જીમમાં કરે છે.

ખાલી પેટ વર્કઆઉટ

ખાલી પેટ વર્કઆઉટ કરવાથી બોડીમાં એનર્જી રહેતી નથી. જેના કારણે યોગ્ય રીતે વર્કઆઉટ થતું નથી. વર્કઆઉટ કર્યાના 15-20 મિનિટ પહેલાં કેળા કે એપ્પલ જેવા ફૂડ ખાઓ.

વાર્મઅપ અને સ્ટ્રેચિંગ

જીમ જઈને સીધા મશીન પર એક્સરસાઈઝ કરવાનું શરૂ ન કરી દો. આનાથી પીઠ અકળાઈ જવી કે બોડી પેઈનની પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી શરૂઆતમાં થોડીવાર વાર્મઅપ કરો, જેથી બોડી વર્કઆઉટ માટે તૈયાર થઈ જાય.

ચહેરા પર હાથ લગાવવો

જીમની મશીનો દેખાવમાં સાફ હોય છે પરંતુ તેને ટચ કરવાથી તેમાં રહેલાં બેક્ટેરિયા આપણાં હાથમાં લાગી જાય છે. એવા હાથથી આંખ અને ચહેરા પરનો પરસેવો લૂછવાથી ખીલ, સ્કિન અને આઈ ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે.

એક જ પ્રકારનું વર્કઆઉટ

રોજ એક જ પ્રકારનું વર્કઆઉટ કરવાથી થોડાં દિવસમાં બોડીને તેની આદત પડી જાય છે. જેના કારણે જલ્દી ફાયદો થતો નથી. જેથી દિવસ પ્રમાણે અલગ-અલગ વર્કઆઉટ પ્લાન કરો.

મશીનોને એડજસ્ટ ન કરવા

જીમમાં મશીનો લાસ્ટ જેણે વર્કઆઉટ કર્યું હોય તેના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે સેટ હોય છે. જેથી એક્સરસાઈઝ કરતાં પહેલાં તમને અનુકૂળ હોય તે રીતે સેટ કરી લો. જેથી તમને કોઈ ઈજા થવાનો ખતરો ન રહે. ખોટાં પોશ્ચર

એક્સરસાઈઝ દરમિયાન ખોટાં બોડી પોશ્ચરને કારણે બેક પેઈન, સાંધાઓમાં દર્દ, મસલ્સમાં ઈજા અને પીઠ અકળાઈ જવાની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેથી તમારા ફિટનેસ ટ્રેનરને યોગ્ય બોડી પોશ્ચર વિશે પૂછીને એક્સરસાઈઝ કરો.

થોડી-થોડી વારે બ્રેક લો

જો તમે સતત એક્સરસાઈઝ કરશો તો જલ્દી થાકી જશો અને આગળની એક્સરસાઈઝ નહીં કરી શકો. જેથી વર્કઆઉટ કરતી વખતે એક એક્સરસાઈઝનો સેટ પૂરો કરીને 2 મિનિટનો બ્રેક લો.

એક્સરસાઈઝ કર્યા બાદ

એક્સરસાઈઝ ખતમ થયાં બાદ જીમમાંથી સીધા નીકળી ન જવું. વર્કઆઉટ બાદ થોડી મિનિટ બોડીને સ્ટ્રેચ કરો અને ઊંડા શ્વાસ લો. આનાથી હાર્ટ રેટ નોર્મલ થશે અને મસલ્સ રિલેક્સ થશે. વેટ ટ્રેનિંગ

વધુ અને જલ્દી ફાયદા મેળવવા શરૂઆતમાં ભારે વજન ઉઠાવવાની કોશિશ કરશો તો મસલ્સને ઈજા પહોંચી શકે છે. જેથી ટ્રેનરને પૂછીને શરૂઆત કરો અને સમયની સાથે સ્ટેમિના વધવા પર વેટ લિફ્ટ વધારો.

Workout mistakes can not only impede the health benefits of exercise but can also put you at risk of injury. So here we list out Avoid these Know gym mistakes that you should avoid.