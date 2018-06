આંખો શુષ્ક થવાથી આંખોને થાય છે નુકસાન, બચવા આ ઘરગથ્થુ ઉપાય અજમાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: આંખમાં કાંકરી પડી હોય તેમ કશુંક અખરતું હોય, કમ્પ્યૂટર કે મોબાઇલની સ્ક્રિન ઝાંખી દેખાતી હોય, પુસ્તક વાંચવામાં પણ ધૂંધળું લાગે, વારંવાર આંખ પટપટાવવી પડતી હોય. લાંબા સમય સુધી વાંચન કર્યા બાદ આંખમાં દુખાવો થતો હોય તો તેને અવગણો નહીં. આવું આંખના ટિયર સેલ્સ ફાટવા અને આંખો શુષ્ક થવાને કારણે થાય છે.

ઉનાળામાં આંખના ટિયર સેલ જલ્દી ફાટે છે. જેથી આંખો શુષ્ક થઈ જાય છે. તેનાથી કોર્નિયા કે કન્જેટાઇવાના કોષ પર પણ અસર પડે છે. તેનાં ગંભીર પરિણામ આવી શકે છે. જેમાં નાના-નાના અલ્સર થવાથી કોર્નિયાનો રંગ સફેદ થઈ જાય છે. તે સિવાય બેક્ટેરિયલ કે વાઇરલ ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા વધી જાય છે. ઇન્ફેક્શનને કારણે દૃષ્ટિ ગુમાવવી પડી શકે છે. આ બધી સમસ્યાઓથી બચવા કેટલાક ઉપાય જાણી લો.

ઘરગથ્થુ ઉપાય

-વારંવાર આંખને પાણીથી ન ધોવી.

-ખીરા, કાકડી, સલાડ અને ફળોનું સેવન કરવું.

-કમ્પ્યૂટર, લેપટોપ અને સ્માર્ટફોન પર કામ કરતા હો તો દર એક કલાક બાદ તેમાંથી વિરામ લેવો.

-આંખ ચોળવી નહીં. તે સિવાય આંખમાં ટીપાં નાખવાં.

-ઇન્ફેક્શન દૂર કરવા માટે એન્ટિબાયોટિક્સ આઈ ડ્રોપ નાખો. વધુમાં વધુ પાણી પીવો.

-ઓમેગા-3 ફેટી એસિડવાળા ખોરાક ખાઓ. જેમાં ફિશ ઓઈલ, અળસી, અખરોટ, તકમરિયા, તલ, બદામ ખાઓ.

-ગુલાબજળમાં કોટનબોલ પલાળીને તેને આંખ પર 10 મિનિટ મૂકો. ડૉ. અરવિંદ મૌર્ય, આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ, એમ્સ, જોધપુર

