સવારે ઊઠોને એડીનો દુખાવો શરૂ થઈ જાય છે? તો જાણો તેના માટેની સારવાર પદ્ધતિ

હેલ્થ ડેસ્ક: મોટા ભાગના એડીના દુખાવા સવારે થતા હોય છે. દર્દી જ્યારે સવારે ઊઠીને પહેલો પગ મૂકે ત્યારે તેમને એડીનો દુખાવો થાય છે અને શરૂઆતનાં પગલાં લંગડાતાં લંગડાતાં ચાલવું પડે છે. જ્યારે તકલીફ વધારે હોય ત્યારે આખો દિવસ દુખાવો ચાલુ રહે છે. ગમે ત્યારે ચાલે ત્યારે પગે લપકારા મારે છે અને દુખાવો ચાલુ થઈ જાય છે. આ રોગને પ્લાન્ટર રેસિયાટિસ કહેવામાં આવે છે. પગની એડીનું હાડકું વધી જવાથી આવા દુખાવા થાય છે. આ માટે તેમના એકસ-રે અને લોહીની તપાસ બાદ સારવારની પદ્ધતિ નક્કી કરવામાં આવે છે. મોટા ભાગના કિસ્સામાં પગની એડીનું હાડકું વધેલું હોય છે. અથવા તે ભાગમાં સોજો હોય છે.

સારવાર

દવાથી સારવાર: દુખાવાની શરૂઆતમાં ડો. દુખાવાની દવાઓ આપે છે. આ ઉપરાંત ગરમ અને ઠંડા પાણીના શેક વડે દુખાવાને કાબૂમાં રાખવામાં આવે છે.

ઇન્જેક્શન વડે સારવાર: દુખાવાના ભાગ ઉપર ઇન્જેક્શન આપી સારવાર કરવામાં આવે છે. ઇન્જેક્શન આપવાથી સોજો દૂર થાય છે. ઇન્જેક્શન આપ્યા બાદ એક કે બે દિવસ સુધી એડીમાં દુખાવો વધે છે પછી ધીરે ધીરે દુખાવો બંધ થાય છે.

લિથોટ્રેપ્સી વડે સારવાર: આ માટે લિથોટ્રેપ્સી નામના સાધનની મદદ વડે સારવાર કરવામાં આવે છે. આ સારવારમાં શરીરના દુખાવાના ભાગ ઉપર લિથોટ્રેપ્સીના વેવ મૂકવામાં આવે છે. ખાસ પ્રકારના તરંગો વડે એડીના અંદરના ભાગનો સોજો ઓછો કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા 15થી 20 મિનિટ સુધી કરવામાં આવે છે. ખાસ પ્રકારના મશીનથી થતી સારવાર લિથોટ્રેપ્સી વડે એડીની અંદરનો સોજો ઓછો થઈ જાય છે. આ પ્રકારની સારવાર દર્દીમાં લગભગ દર 5થી 7 દિવસ પછી ફરી કરવામાં આવે છે. ટોટલ 5 વખત દર્દીને હોસ્પિટલમાં બોલાવી લગભગ દર અઠવાડિયે આ સારવાર કરવામાં આવે છે. બે અથવા ત્રણ સીટિંગ પછી દુખાવો ઓછો થવાની શરૂઆત થાય છે.

લિથોટ્રેપ્સીની સારવાર એડીના દુખાવા ઉપરાંત ટેનિસ એલ્બો, ખભાનો દુખાવો, કોણીનો દુખાવો વગેરે અન્ય દુખાવામાં પણ ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. ખૂબ જ સારાં પરિણામ મળે છે.

આ ઉપરાંત દર્દીના શરીરની તાસીર અને તપાસના આધારે અમુક પ્રકારની દવાઓ કરવાથી આ દુખાવો સંપૂર્ણ મટી જાય છે. ડો. હિતેશ એન પટેલ પેઇન સ્પેશિયાલિસ્ટ, અમદાવાદ

The pain from this condition is caused by inflammation of a thick tissue that begins at the heel and extends to the toes. Know causes and treatment of heel pain in the morning