આ તકલીફો જણાય તો સમજો તમને થયો છે મોતિયો, જાણો તેના લક્ષણો

હેલ્થ ડેસ્ક: વૃદ્ધાવસ્થામાં અંધાપાનું પ્રમાણ સૌથી વધારે જોવા મળે છે એ પાછળનું મુખ્ય કારણ મોતિયો છે. આપણી આંખની પૂતળી પાછળ એક લેન્સ હોય છે. તે એકદમ સ્વસ્થ હોવાથી તેમાંથી પ્રકાશ સરળતાથી પસાર થઈ શકે છે પરિણામે આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. અમુક વખતે આ લેન્સ પર ધૂંધળાપણું આવી જાય છે, જેને કારણે તેમાંથી પસાર થનારો પ્રકાશ બ્લોક થવા લાગે છે. લેન્સ પર થનારા આ ધૂંધળાપણાને મોતિયો કહેવામાં આવે છે. લેન્સ પર ધૂંધળાપણાનું પ્રમાણ જેમ જેમ વધતું જાય છે તેમ તેમ દર્દીની દૃષ્ટિ નબળી પડતી જાય છે. ઉંમર વધવાને કારણે લગભગ મોટાભાગના લોકોને મોતિયો આવી જાય છે.

કઈ ઉંમરમાં મોતિયો થઈ શકે છે સામાન્ય રીતે 50થી 60 વર્ષના લોકોને મોતિયાની તકલીફ થતી હોય છે. મોતિયો હંમેશાં બંને આંખમાં એકસાથે આવતો નથી. તે પહેલાં એક આંખમાં આવે છે અને એ આંખના આખા લેન્સને અસર કરે છે. આંખમાં મોતિયો ધીરે-ધીરે વિકાસ પામતો હોય છે. મોતિયો આવી રહ્યો હોય ત્યારે આંખમાં ખૂંચે કે બળતરા થાય કે કોઇ પણ પ્રકારનો દુખાવો થવો, એવું કંઇ થતું નથી. પરંતુ દૃષ્ટિ નબળી પડવા લાગે છે.

મોતિયો થવાનાં કારણો

-વધતી ઉંમર

-આંખમાં ઇજા

-અમુક દવાઓનું સેવન

-અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો (જેમ કે, વેલ્ડિંગના તણખા અને પ્રકાશ) સામે ખુલ્લી આંખે જોવું

-ધૂમ્રપાનનું વધુ પડતું સેવન

-ડાયાબિટીસનું વધુ પ્રમાણ

મોતિયાનાં લક્ષણો

-ધૂંધળું દેખાવું

-દૃષ્ટિ નબળી પડવી

-રાત્રે વાંચવામાં તકલીફ થવી

-રંગોને સ્પષ્ટ રીતે ઓળખી ન શકવા

-સૂર્યના પ્રકાશમાં જોવામાં તકલીફ થવી

-ચશ્માંના નંબર સતત બદલાતા રહેવા

-તેજ હેડલાઇટમાં વાહન ચલાવવામાં મુશ્કેલી પડવી

મોતિયાના ઓપરેશન બાદ આટલું ધ્યાન રાખો

મોતિયાનું ઓપરેશન હવે સામાન્ય બની ગયું છે. તેને કરાવવામાં લોકોને ડર લાગતો નથી. બીજું, ઓપરેશન બાદ દર્દીને બે કલાકમાં જ હોસ્પિટલમાંથી રજા મળી જતી હોય છે. જોકે ઘરે ગયા પછી આંખની કાળજી તો રાખવી જ પડે છે. આંખને નુકસાન ન થાય અથવા તો ઈન્ફેક્શન ન લાગે તે માટે કઇ કઇ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ એ અંગે થોડું જાણી લઇએ. -મોતિયાના ઓપરેશન બાદ ડોક્ટર દ્વારા આંખમાં નાખવાનાં ટીપાં આપવામાં આવે છે. એને આંખમાં ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર અચૂક નાંખવાં જોઈએ.

-ઓપરેશન બાદ તરત આંખને પાણીથી કે સાબુથી ન ધોવી જોઇએ.

-આંખ સંપૂર્ણ રીતે ઢંકાઇ જાય એવા ચશ્માં પહેરવા જોઇએ.

-મોતિયાના ઓપરેશન બાદ વધારે પડતું ખાટું ન ખાવું જોઇએ.

-આંખમાં ખંજવાળ આવે કે મીઠી ચળ આવે ત્યારે હાથ કે રૂમાલ વડે આંખને મસળવી ન જોઇએ.

-બપોરના સમયે ઘરની બહાર નીકળવું નહીં અને જો નીકળવું પડે તો કાળા ચશ્માં પહેરવા જોઇએ.

-સૂર્ય પ્રકાશનાં સીધાં કિરણોની સામે ખુલ્લી આંખે ક્યારેય આવવું ન જોઇએ.

-થોડા દિવસ સુધી વાહન જાતે ચલાવવું ન જોઇએ, કારણ કે બપોરના આકરા તાપના કારણે સૂર્યના પ્રકાશથી આંખ ઘણી વખત બંધ થઇ જાય છે એવી જ રીતે રાત્રે સામેથી આવતા અન્ય વાહનોની લાઇટનો પ્રકાશ આંખને નુકસાન કરી શકે છે.

Most cataracts develop when aging or injury changes the tissue that makes up your eye s lens. Some inherited genetic disorders that cause other health problems can increase your risk of cataracts.