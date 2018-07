પ્રેગ્નેન્સી દરમ્યાન થાક, ચિંતા, મૂડ સ્વિંગ અને સ્ટ્રેસથી બચવા રોજ કરો બટરફ્લાઈ

હેલ્થ ડેસ્ક: પ્રેગ્નેન્સીના આઠ મહિના પૂરા થાય ત્યારે ચિડિયાપણું, વોમિટિંગ, થાક જેવી પરેશાની થવા લાગે છે. આ સમય દરમ્યાન વજન વધવાની સાથે મહિલાઓમાં આળસ પણ આવી જાય છે. મૂડ સ્વિંગ એટલે કે વારેઘડીયે મૂડ બદલવા પર એક્સરસાઈઝ, યોગ, પ્રાણાયામ અને રેગ્યુલર વોક કરીને મહિલાઓ ફિટ અને ખુશ રહી શકે છે. સાથે જ પ્રેગ્નેન્સી દરમ્યાન ડાયાબિટીસનો ખતરો પણ ઓછો થઈ જાય છે અને લેબર પેઈન વખતે પણ રાહત રહે છે. આ સિવાય ડિલીવરી સમયે આવતી પરેશાનીઓનો ખતરો પણ દૂર થાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ રાજકુમાર કુમાવત જણાવી રહ્યાં છે બટરફ્લાઈ એક્સરસાઈઝના ફાયદાઓ વિશે.

પ્રશ્નઃ બટરફ્લાઈ એક્સરસાઈઝ કયા મહિનાથી શરૂ કરી શકાય?

બટરફ્લાઈ એક્સરસાઈઝ પ્રેગ્નેન્સીના ત્રીજા મહિનાથી શરૂ કરી શકાય છે. આ પેલ્વિક એરિયાને પ્રભાવિત કરે છે. સાથે જ પગ અને જાંઘને પણ લચીલા બનાવે છે. જાંઘની સ્ટ્રેચિંગ પણ થાય છે. લોઅરબોડીની સ્ટ્રેચિંગ થવાથી આ ભાગનો ફેટ ઘટવા લાગે છે અને થાક પણ ઓછો લાગે છે.

પ્રશ્નઃ બટરફ્લાઈ કરવાની સાચી રીત શું છે?

સૌથી પહેલાં જમીન પર બેસી જાઓ. બંને પગને ઘૂંટણથી વાળી પગના અંગૂઠાને એકબીજાથી મેળવો. પછી બંને હાથને પગ પર રાખો અને જાંઘને ફ્લોર પર ટચ કરો અને ઊઠાવો. બટરફ્લાઈની જેમ આ રીતે રીપીટ કરો. કમર એકદમ સીધી રાખો. આનાથી લોઅરબોડીના મસલ્સ ખુલે છે. નોર્મલ ડિલીવરી થવાના ચાન્સિસ વધે છે અને પેઈન પણ ઓછો થાય છે. આ એક્સરસાઈઝ કરતી વખતે કમરના નીચેના ભાગમાં દર્દ થાય તો તેને બિલ્કુલ ન કરો.

પ્રશ્નઃ આ સિવાય કઈ એક્સરસાઈઝ અથવા યોગ કરી શકાય?

પ્રેગ્નેન્સી દરમ્યાન કેટલાક યોગ અને પ્રાણાયામ પણ કરી શકાય છે. જેમ કે અનુલોમ-વિલોમ અને શવાસન. અનુલોમ-વિલોમ કરવાથી બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બીપી કંટ્રોલમાં રહે છે. સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે. અનુલોમ-વિલોમ કરવા માટે જમીન પર આરામથી બેસો. પછી જમણા હાથના અંગૂઠાથી નાકની ડાબી નાસિકા બંધ કરો અને જમણી નાસિકાથી ઊંડો શ્વાસ લો. પછી એ જ હાથની મીડલ અને રીંગ ફિંગરથી ડાબી નાસિકા બંધ કરો અને જમણી નાસિકાથી શ્વાસ છોડો. આ પ્રક્રિયા જમણી નાસિકાથી પણ રીપીટ કરો.

માનસિક શાંતિ અને સ્ટ્રેસથી બચવા માટે શવાસન કરો. આ આસનથી ગર્ભમાં રહેલાં શિશુનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થાય છે. તેના માટે આસન પર પીઠના બળે સીધા સૂઈ જાઓ. હાથ અને પગના ખુલા છોડી દો. સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈ જાઓ અને ધીરે-ધીરે શ્વાસ લો અને છોડો. આનાથી થાક અને સ્ટ્રોસ પણ દૂર થશે.

Butterfly Yoga Pose for Prenatal Fitness. The butterfly pose is a great way to stretch your hips and thighs and ease pregnancy pains. It is safe for every trimester of pregnancy.