જિમ ન જવું હોય તો રોજ અડધો કલાક રમો ફુટબોલ, ચરબી ઘટશે અને રહેશો હેલ્ધી

હેલ્થ ડેસ્ક: હાર્વર્ડ હેલ્થ પબ્લિકેશનની એક રિસર્ચ મુજબ 30 મિનિટ ફુટબોલ રમવાથી 300થી 500 સુધીની કેલરી બર્ન કરી શકાય છે. વૈજ્ઞાનિકો મુજબ આ એક એવી રમત છે જે ફિટનેસ માટે વેટ લિફ્ટિંગ અને રનિંગ જેવી એક્સરસાઈઝથી પણ વધારે કારગર છે. આ રમત રમનાર વ્યક્તિ ફિટ તો રહે જ છે સાથે જ તેમાં પોઝિટિવિટી પણ વધે છે. અત્યારે રણબીર કપૂર, અભિષેક બચ્ચન અને જેવા સેલેબ્સ પણ ફુટબોલ રમીને પોતાને ફિટ રાખી રહ્યાં છે.

મેન્ટલ ફિટનેસ માટે બેસ્ટ વર્કઆઉટ

ફુટબોલ રમતી વખતે કિક, ટ્વિસ્ટ, ટર્ન અને સ્પ્રિંટ જેવા મૂવમેન્ટને કારણે આખા શરીરનું વર્કઆઉટ થાય છે. આને રમવાથી એરોબિક કેપેસિટી વધે છે. બાળકોના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ માટે આ રમત બહુ જ ફાયદાકારક છે. રિસર્ચ મુજબ મહિલાઓ ફુટબોલ રમતી વખતે ઉત્સાહ અનુભવે છે, જેનાથી તેઓ સકારાત્મક બને છે.

બોડીના દરેક પાર્ટની એક્સરસાઈઝ ફિટનેસ માટે કોઈ એક્સરસાઈઝ શરૂ કરવાના હો અને જિમ ન જવું હોય તો ફુટબોલ તમારા માટે બેસ્ટ એક્સરસાઈઝ સાબિત થઈ શકે છે. આ રમત દરેક ઉંમરમાં રમી શકાય છે. આ એક એવી રમત છે જેનાથી બોડીના દરેક પાર્ટ્સની કસરત થઈ જાય છે અને સાથે જ તેનાથી વજન પણ ઉતરે છે અને શરીર સ્વસ્થ રહે છે.

ફિટનેસની સાથે પોઝિટિવિટી આપે છે ફુટબોલ

1. ફુટબોલ ગેમમાં ખેલાડી સરેરાશ 5-7 માઈલ દોડે છે. આ દરમ્યાન તે વોકિંગ અને રંનિંગ કરતો હોવાથી કાર્ડિયોવસ્ક્યુલર હેલ્થ પણ સારી રહે છે.

2.સ્વિમિંગ અને સાઈકલિંગની તુલનામાં આ રમત હાડકાંઓને મજબૂત રાખવામાં મદદ કરે છે. મસલ્સ ટેનિંગ અને લોઅર બોડીનો ફેટ ઘટાડવામાં પણ કારગર છે.

3. આ રમત રમતી વખતે બ્રેન ફંક્શન ઝડપથી થાય છે. બોડી પાર્ટ્સ બ્રેનનો એલર્ટ ઝડપથી ફોલો કરે છે. આનાથી બોડી અને બ્રેન વચ્ચેનું બેલેન્સ સુધરે છે.

4. ફુટબોલ એવી રમત છે જેને રમતી વખતે કિકિંગ, જંપિંગ, ટ્વિસ્ટિંગ અને ટર્નિંગ જેવી મૂવમેન્ટ સતત થાય છે. જેનાથી લોઅર બોડી પાર્ટ્સ સ્ટ્રોન્ગ બને છે.

