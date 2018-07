પાતળા લોકોએ ફ્રૂટ શેક, પનીર, માખણ ખાવું: વજન વધશે અને શરીર બનશે સુડોળ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેટલાક લોકો એવું માને છે કે વજન ઉતારવું બહુ જ અઘરું હોય છે, પણ હેલ્ધી રીતે વજન વધારવું, ફેટ ન વધવા દેવું અને પરફેક્ટ બોડી મેળવવી પણ બહુ જ મુશ્કેલ છે. જેના માટે ખાવાપીવામાં ખાસ ધ્યાન આપવું પડે છે. એમાંય હેલ્ધી રીતે વજન વધારવું અત્યંત જરૂરી છે. જેથી આજે અમે તમને વજન વધારવા માટે ઈઝી અને ઈફેક્ટિવ ડાયટ પ્લાન વિશે જણાવીશું.

ખાવામાં સાવધાની છે જરૂરી

જે-તે ખાઈને વજન વધારી લેવું અને પછી શરીર બેડોળ થઈ જાય. જો તમે તમારા પાતળા શરીરથી પરેશાન છો તો યોગ્ય માત્રામાં પ્રોટીન, વિટામિન, ફાઈબર અને મિનરલનું સેવન કરો. જેથી તમે સરળતાથી વજન વધારી શકો છો અને તેના માટે આદર્શ ડાયટ પ્લાન ફોલો કરો.

ડાયટમાં ઉમેરો આ વસ્તુઓ

ઝડપથી વજન વધારવા માટે તમે તમારા રોજિંદા ડાયટમાં કેલરી અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર ખોરાક જેમ કે પીનટ બટર, સેમન ફિશ, ઈંડા, માખણ, ટુના ફિશ, કોર્ન બ્રેડ, ચીઝ, પાસ્તા, ફ્રૂટ જ્યૂસ, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, ઓટ્સ, દહીં, ઓલિવ ઓઈલ, બ્રાઉન રાઈસ, કેળા, અળસી, બીન્સ, ચીકન બ્રેસ્ટ, બટાકા, સોયાબીન જેવા ખાદ્ય પદાર્થોનું સેવન નિયમિત કરવું જોઈએ.

બ્રેકફાસ્ટ

સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં એક ગ્લાસ નવશેકું દૂધ/ એક કપ ચા/ એક કપ કોફી/ તાજા જ્યૂસની સાથે એક પ્લેટ પૌઆ/ ઉપમા, બે ઈંડાની ઓમલેટ/ બે બાફેલા ઈંડા કે માખણ અથવા માખણની સાથે ત્રણ બ્રાઉન બ્રેડની સ્લાઈઝ ખાઓ. આ બધી વસ્તુઓ ખાવી શક્ય ન હોય તો તમે સ્ટફ્ડ પનીર કે બટાકાના પરોઠા પણ ખાઈ શકો છો.

સવારે હેવી નાસ્તો કરવો જરૂરી છે કારણ કે તે તમને આખા દિવસના કામ માટે ઊર્જા પૂરી પાડે છે. સાથે જ શરીરમાં એનર્જી સ્તર જાળવી રાખવામાં મદદ કરવા માટે બ્રેકફાસ્ટ પ્રોટીન અને કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર ખાદ્ય પદાર્થોના સંયોજનથી બનેલું હોવું જોઈએ. સવારનો નાસ્તો ક્યારેય છોડવો નહીં.

લંચ

દિવસના બીજા ભોજન એટલે કે લંચમાં એક બાઉલ ગળ્યું દહીં, ઘી લગાડેલી 2-3 રોટલી, એક વાટકી ભાત, લીલાં શાકભાજી અને એક વાટકી દાળ, એક પ્લેટ સલાડ, જેમાં ટામેટા, કાકડી, ઓલિવ અને કોબીજ સામેલ હોવું જોઈએ. તમે દાળની જગ્યાએ પનીર પણ લઈ શકો છો.

બપોરનું ભોજન ન કરવાથી ગેસ્ટ્રિક કે અપચા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. બપોરનું ભોજન શરીરમાં બીએમઆર (મેટાબોલિક રેટ)ના સ્તરને જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. યોગ્ય માત્રામાં શાકભાજીનું સેવન લંચમાં કરવાથી ભોજન હેલ્ધી બને છે. તમે ઓછા પ્રમાણમાં લંચ લઈ શકો છો પરંતુ ક્યારેય બપોરનું ભોજન છોડવું નહીં કારણ કે સાંજે ઘરે પહોંચતા સુધી ભૂખ બહુ જ વધી જાય છે અને રાતે ડિનરમાં જરૂરથી વધારે ખવાઈ જાય છે. જે સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક હોય છે.

સાંજનું સ્નેક્સ

સાંજના સમયે ફરી ભૂખ લાગવા લાગે છે. જેથી તેના માટે તમે ચીઝની બે સ્લાઈઝ, બ્રાઉન બ્રેડ અને એક ગ્લાસ બનાના શેક/કસ્ટર્ડ એપ્પલ શેક/ મેંગો શેક કે એક કપ ચા અથવા કોફી લઈ શકો છો. જોકે સાંજનું સ્નેક દિવસનું મુખ્ય ભોજન નથી પરંતુ આ ઘટેલી એનર્જીને પાછી મેળવવામાં મદદ કરે છે.

ડિનર

રાતના ભોજનમાં તમે એક બાઉલ ગળ્યું કે ખારું દહીં લઈ શકો છો. તેની સાથે ઘીવાળી 1-2 રોટલી, ડ્રાય લીલી શાકભાજી, એક વાટકી દાળ, એક પ્લેટ સલાડ વગેરે લેવું જોઈએ અને રાતે ભોજન કર્યાના 15-20 મિનિટ બાદ તમારે મીઠું અને ખાંડ વિના નિયમિત રીતે નવશેકું લીંબૂ પાણી લેવું જોઈએ. તમારું ડિનર પૌષ્ટિક હોવું બહુ જ જરૂરી છે તેમાં એવી કોઈપણ વસ્તુ ન હોવી જોઈએ જેને તમે સરળતાથી પચાવી ન શકતા હોવ. રાતનું ભોજન સૂવાના 2.5 કલાક પહેલાં ખાઈ લેવું જોઈએ. આનાથી ભોજન બરાબર પચી જાય છે અને પાચન સંબંધી પરેશાનીઓ થતી નથી. આ ડાયટ પ્લાનને અપનાવીને તમે સરળતાથી તમારું વજન વધારી શકો છો.

અન્ય કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું.

-વધારે ફેટવાળો ખોરાક, મેદો, દેશી ઘીનું વધુ સેવન કરીને હેલ્ધી વજન વધારી ન શકાય.

-તેના માટે સોયા, પનીર, સ્પ્રાઉટ્સ, ઈંડા, દાળ, ફિશ જેવા વિટામિન, પ્રોટીન અને મિનરલથી ભરપૂર ખોરાક યોગ્ય પ્રમાણમાં લેવા પડે છે.

-હેલ્ધી વેઈટ ગેન કરવા માટે સારું તેલ બહુ જરૂરી છે જેમાં તમે ઓલિવ ઓઈલ, કોર્ન ઓઈલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આ તેલ હાર્ટ, હાઈપરટેન્શન અને હાર્ટના દર્દીઓ માટે પણ સારું રહે છે. આનાથી હેલ્ધી રીતે વજન વધશે.

શું ન ખાવું

મેદાની આઈટમો, કોર્નફ્લોર, બેકરી આઈટમ, વનસ્પતિ ઘી, ફ્રાઈ આઈટમ, કિશમિશ, કાજૂ

શું ખાવું

કોર્ન, ચિકન, ફિશ, સ્ટીમ અને બેક્ડ કરેલી વસ્તુઓ, બદામ, અખરોટ

best diet tips for weight gain, weight gain is not easy but best diet can help you to gain weight, know about the diet