વજન ઘટાડવા અને વાળની સમસ્યા દૂર કરવા એપ્પલ વિનેગરનો કરો ઉપયોગ

હેલ્થ ડેસ્ક: એપ્પલ સાઈડર વિનેગર અને એપ્પલ જ્યૂસ આ બંનેમાંથી શું વધુ ફાયદાકારક છે આ અંગે મોટાભાગના લોકો કન્ફ્યૂઝ થાય છે. એક્સપર્ટ મુજબ એપ્પલ વિનેગરનો ખાસ કરીને ઘણાં રોગોને દૂર કરવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તમે તેને ઘરે જ સરળતાથી બનાવી શકો છો. ડાયટિશિયન સુરભિ જણાવે છે એપ્પલ વિનેગરના ફાયદા અને તેને ઘરે બનાવવાની રીત.

આ રીતે ઘરે જ બનાવો

1. એક કાંચનું પહોળું વાસણ લો. તેમાં સફરજનના નાના-નાન ટુકડા કરીને નાખો.

2. ચેક કરી લો સફરજન પર મીણ જેવું પડ હોય તો છાલ કાઢી દો નહીં તો છાલ સહિત જ સફરજન કાપીને નાખો.

3. સફરજનના ટુકડા વાસણમાં નાખો અને ઉપરથી થોડી ખાંડ અને પાણી નાખો. ધ્યાન રાખો પાણી બહુ વધારે ભરવું નહીં.

4. પછી તેમાં એપ્પલ વિનેગર બેક્ટેરિયા નાખો, આ માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ છે. હવે લાકડીની ચમચીથી તેને મિક્સ કરો.

5. ધ્યાન રાખો આ મિશ્રણને 360 ડિગ્રીમાં હલાવવું નહીં. તેને મિક્સ કરવા માટે સફરજનના ટુકડા ઉપરથી નીચે અને નીચેથી ઉપર એ રીતે મિક્સ કરવા.

6. પછી વાસણને સૂતરાઉ કપડાથી બાંધીને અંધારું હોય એ જગ્યાએ મૂકી દો. આને તૈયાર થવામાં લગભગ 3 મહિના જેવો સમય લાગશે. દર 7 દિવસે લાકડીની ચમચીથી તેને હલાવો.

7. 3 મહિના પછી તૈયાર થયા બાદ આ મિશ્રણ લાઈટ યેલો રંગનું દેખાશે.

આ રીતે કરો ઉપયોગ

વાળમાં ફંગલ ઈન્ફેક્શન

વાળમાં ફંગલ કે બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનમાં આનો ઉપયોગ કરી શકાય. 1/4 કપ પાણીમાં 1 ચમચી એપ્પલ વિનેગર મિક્સ કરી લો. પછી વાળમાં શેમ્પૂ કર્યા બાદ સ્કેલ્પમાં આ પાણી લગાવો. પછી ટુવાલથી વાળ કવર કરી લો. 20 મિનિટ બાદ સાદા પાણીથી વાળ ધોઈ લો.

પિંપલ્સ અને ડાઘ દૂર કરે છે

ચહેરા પર ડાઘ-ધબ્બા, પિંપલ્સ અને એક્નેની પ્રોબ્લેમ હોય તો 1 કપ પાણીમાં 1 ચમચી એપ્પલ વિનેગર મિક્સ કરો. પછી કોટનને તેમાં ડુબોડીને ડાઘ-ધબ્બા, પિંપલ્સવાળી જગ્યાએ લગાવો. 10 મિનિટ રાખીને પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો. દિવસમાં બેવાર આ ઉપાય કરો.

વજન ઘટાડે છે

જો વજન વધી રહ્યું હોય તો એપ્પલ વિનેગરને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરો. 1 ગ્લાસ નવશેકા પાણીમાં 1 ચમચી એપ્પલ વિનેગર મિક્સ કરી ભોજન કર્યાના 45 મિનિટ પહેલાં પીવો. આ ઉપાયથી વજન ઘટવાની સાથે મેટાબોલિઝ્મ તેજ થશે. સાથે જ બ્લડ શુગર લેવલ અને ભૂખ બંને કંટ્રોલમાં રહેશે.

બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરી લોહી પાતળું કરે છે

કેટલાક સંશોધનોમાં આ વાત જાણવા મળી છે કે એપ્પલ વિનેગર શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઈગ્લિસરાઈડનું સ્તર ઓછું કરે છે. જેનાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે અને હાર્ટ ડિસીઝનો ખતરો પણ ઘટે છે.

આ વાતો ધ્યાન રાખો

-વધુ માત્રામાં એપ્પલ વિનેગરનો ઉપયોગ ન કરવો, નહીં તો તેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે.

-વિનેગર તૈયાર કરવામાં હમેશાં કાંચના વાસણ અને લાકડીની ચમચીનો ઉપયોગ કરવો.

-ફર્મેન્ટેશન માટે પાણીને બરાબર મિક્સ કરો.

-જ્યાં સૂર્ય પ્રકાશ પડતો હોય એવી જગ્યાએ વાસણ બિલકુલ ન મૂકવું.

One of the best-known health benefits of ACV is its potential to help you lose weight. “Vinegar could lead to metabolic changes.