એલચી, તજ, તમાલપત્ર, જાયફળનો ઉપયોગ કરવાથી પેટની સમસ્યાઓ, ડાયાબિટીસ, બીપી જેવા રોગો રહેશે દૂર

હેલ્થ ડેસ્ક: કિચનમાં ઉપયોગ થતાં કેટલાક મસાલાઓમાં ઔષધીય ગુણો રહેલાં હોય છે. જે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી બીમારીઓમાં દવાનું કામ કરે છે. જેથી તો તમે રોજ આ મસાલાઓને તમારા ભોજનમાં કે ડેઈલી ડાયટમાં સામેલ કરશો તો તમને ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ સામે રક્ષણ મળી રહેશે. આ મસાલાઓમાં રહેલું કેલ્શિયમ, આયર્ન, પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ ડાયાબિટીસ, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ અને બ્લડ પ્રેશર જેવા રોગોથી બચાવે છે. તો જાણી લો ફાયદાઓ વિશે.

એલચી

આમાં પોટેશિયમ, ફાયબર હોય છે. જે બીપી કંટ્રોલ કરે છે. એલચીમાં રહેલું આયર્ન એનિમિયા સામે રક્ષણ કરે છે.

તજ

આ બ્લડ શુગર લેવલને કંટ્રોલ કરે છે. તેનાથી ડાયાબિટીસમાં ફાયદો થાય છે. આ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરી હાર્ટ પ્રોબ્લેમ્સને દૂર રાખે છે.

કાળા મરી

કાળા મરીમાં વિટામિન એ, સી અને ફ્લેવોનોઈડ્સ હોય છે. જે કેન્સરથી બચાવે છે. આને ખાવાથી આંખોની રોશની વધે છે. સાથે જ તે ઈમ્યૂનિટી વધારવામાં પણ ફાયદાકારક છે.

તમાલપત્ર

તમાલપત્રમાં ફાયબર હોય છે. જે કબજિયાતથી બચાવે છે. આમાં એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી ગુણ હોય છે. જે દર્દથી રાહત આપે છે. આ શરદી-ખાંસી ઠીક કરવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે.

જીરું

આમાં વિટામિન ઈ હોય છે. જે સુંદરતા વધારે છે. આમાં આયર્ન હોય છે. જે શરીરમાં લોહીની કમી થવા દેતું નથી.

જાયફળ

જાયફળમાં પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ હોય છે. જેથી તેને ખોરાકમાં સામેલ કરવાથી બીપી કંટ્રોલમાં રહે છે. આ સાંધાઓના દર્દને દૂર કરવામાં ઈફેક્ટિવ છે અને બ્રેન પાવર વધારે છે.

લવિંગ

લવિંગમાં એન્ટીસેપ્ટિક ગુણ હોય છે. જેનાથી મોંની દુર્ગંધ દૂર થાય છે. આમાં ડાઈજેસ્ટિવ એન્જાઈમ હોય છે. જે ડાઈજેશન ઠીક રાખવામાં મદદ કરે છે.

હીંગ

આ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરે છે. જેનાથી હાર્ટ પ્રોબ્લેમ સામે રક્ષણ મળે છે. આમાં એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ રહેલાં છે. જે બ્રેન પાવર વધારે છે અને બોડી પેઈન દૂર કરે છે. સાથે જ પેટ સંબંધી સમસ્યાને દૂર રાખે છે.

