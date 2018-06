જાપાનીઝ તાવથી 2 બાળકોના મોત, શું છે આ તાવ અને કેવી રીતે બચશો?

હેલ્થ ડેસ્કઃ એમપીના ભોપાલમાં હમીદિયા હોસ્પિટલમાં જાપાનીઝ ઈનસિફેલાઇટિસ તાવથી 2 બાળકોનું મોત થઈ ગયું છે. પહેલી વખત ભોપાલમાં જેઈ તાવથી 2 બાળકોના મોત પછી સ્વાસ્થ્ય વિભાગે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. સાથે જ તમામ નર્સિંગ હોમ્સના ડોક્ટર્સને શરદી, ઉઘરસ અને તાવથી પીડિત બાળકોની તાપસ જેઈ ગાઇડલાઇન હેઠળ કરવાના આદેશ આપ્યાં છે. District Malaria Officer અખિલેશ દુબેએ જણાવ્યું છે કે જાપાનીઝ તાવ જેઈ ક્યૂલેક્સ મચ્છરના કરડવાથી થાય છે. આ તાવનું ઈન્ફેક્શન સૌથી વધુ બાળકોને અસર કરે છે. ભોપાલમાં આ બીમારીના ઈન્ફેક્શનને કંટ્રોલમાં કરવા માટે 16 એન્ટિ-લાર્વા સર્વે ટીમ બનાવવામાં આવી છે. આ ટીમ દરરોજ ડોર-ટૂ-ડોર સર્વે કરી લોકોને ક્યૂલેક્સ મચ્છરની ઓળખ અને લાર્વીસાઇટનો છટકાવ કરી મચ્છરોના લાર્વા ખતમ કરશે. જેઈ તાવના લક્ષણ - માથાના દુઃખાવાની સાથે થોડો તાવ આવવો

- ઈન્ફેક્શન વધવા પર તેજ તાવ અને માથામાં દુઃખાવો

- ગરદન અને શરીર અકળાઈ જવું. માનસિક નિષ્ક્રિયતા

- દર્દીને આળસ આવવી તેમજ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી આ રીતે રાખો સાવચેતી - સાફ-સફાઈનું ધ્યાન રાખો.

- ગંદા પાણીના સંપર્કમાં આવવાથી બચવું

- ઘરની આજુબાજુ પાણી જમા ન થવા દો, ખાસ કરીને વરસાદની સીઝનમાં બાળકોના ખાનપાનનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

- બાળકોમાં આ રોગ વધુ જોવા મળે છે, એવામાં પ્રયાસ કરો કે બાળકને ફૂલ સ્લીવ્સના કપડાં જ પહેરાવા, જેથી તેમનું શરીર ઢંકાયેલું રહે.

- મચ્છરથી બચવા ઘરમાં હિટનો ઉપયોગ કરવાનું ન ભૂલો.

Japanese encephalitis virus JEV is the most important cause of viral encephalitis in Asia. It is a mosquito-borne flavivirus, and belongs to the same genus as dengue, yellow fever and West Nile viruses.