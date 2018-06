કેરીને ફળોનો રાજા કેમ કહેવાય છે? જાણો ડોક્ટરનો જવાબ

હેલ્થ ડેસ્ક: કેરીને ફળોનો રાજા કહેવામાં આવ્યો છે. તે દરેકને ભાવે છે પણ, પોતાના વજનને લઈને કે ડાયાબિટિસને લઈને ચિંતિત વ્યક્તિઓ તેને ખાવાથી ડરે છે.

કેરીમાં કયા વિટામિન હોય છે?

પાકેલી કેરીમાં વિટામિન A, C, B6, ફોલિક એસિડ અને બીજા ઘણા બધા પોષકતત્વો રહેલા છે. તેમાં પોટેસિયમ, આયરન, કોપર અને કેલ્શિયમ પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તેમાં સારા પ્રમાણમાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ પણ હોય છે. કેરીમાં નેચરલ સુગર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ માટે કેરીને ફળોનો રાજા કેવામાં આવે છે.

ડાયાબિટીસના દર્દી પાકેલી કેરી ખાઇ શકે?

જેમને વજન વધવાનો કે ખીલ થવાનો ડર છે, તેઓ કોઈપણ જાતની ચિંતા વગર કેરી ખાય શકે છે. ડાયાબિટીસના દર્દી પણ ગભરાયા વગર કેરી ખાઇ શકે છે. પણ ધ્યાન એ વાતનું રાખવું કે જમ્યા પછી તરત કેરી ખાવી નહીં. સાંજે કેરી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.

(માહિતી: ડૉં. મયુર પટેલ, બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ)

Is it Safe for Diabetics to Eat Mangoes