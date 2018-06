આ 3 ભૂલોના કારણે પણ સમય પર નથી આવતા પીરિયડ્સ, તમે તો નથી કરતાને?

હેલ્થ ડેસ્કઃ સમય પર પીરિયડ્સ ન આવવા મહિલાઓની સામાન્ય સમસ્યા છે. 2011ની clinical Endocrinology and Metabolismની રિપોર્ટ મુજબ 5 ટકા કરતા વધુ મહિલાઓ આ પ્રોબ્લેમનો સામનો કરી રહી છે. લાઇફસ્ટાઇલ અને હેબિટ્સના કારણે મેન્સ્ટ્રૂએશન સાઇકલ અને હોર્મોન પર દિવસેને દિવસે અસર થઈ રહી છે. તેના માટે OLIGOMENORRHEA ટર્મ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમાં પીરિયડ્સ રેગ્યુલર નથી આવતા. રેગ્યુલર પીરિયડ્સ ન હોવાનો અર્થ છે 2 પીરિયડ્સની વચ્ચે 36 દિવસનો ગેપ હોવો અને એક વર્ષમાં 8 વખત કરતા ઓછા પીરિયડ્સ આવવા. અહીં અમે મહિલાઓની એવી ભૂલો વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેનાથી પીરિયડ્સ રેગ્યુલર નથી આવતા. ઓવર એક્સરસાઇઝ બધા જ જાણો છે કે એક્સરસાઇઝ કરવી હેલ્ધી લાઇફ માટે જરૂરી છે. પરંતુ ખૂબ હેવી એક્સરસાઇઝ કરવાથી થાઇરોઇડ અને પિટ્ટ્યૂરી ગ્લેન્ડ પર એક્સ્ટ્રા લોડ પડે છે. એટલે જે મહિલાઓ અચાનકથી હેવી એક્સરસાઇઝ કરવાનું શરૂ કરી દે છે. તેમને રેગ્યુલર પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમનો સામનો કરવો પડે છે. 81 ટકા વૂમન બોડી બિલ્ડર્સે કહ્યું છે કે તેમણે પોતાની લાઇફમાં પણ આ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરી છે. પુઅર ડાયટ લો ન્યૂટ્રિશનસ અને હાઇ સ્ટિમ્યૂલેટ ફૂડ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ વધારે છે. વધુ ગળ્યું, ફેટી ફૂડથી કાર્ટિસોલનું લેવલ વધી જાય છે. જેના કારણે પીરિયડ ડિલે થઈ જાય છે. જો તમે રેગ્યુલર પીરિયડની પ્રોબ્લેમ ફેસ કરી રહ્યા છો તો રિચ એન્ટિ ઓક્સીડેન્ટ્સ, સેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ અને પ્રોટીન ડાયટમાં સામેલ કરો. તેની સાથે જ જો તમે અંડરવેટ છો તો હાઇ કેલેરીઝ ફૂડ ખાઓ. વધુ સ્ટ્રેસ લેવો જ્યારે તમે વધુ સ્ટ્રેસમાં હોવ ત્યારે તમારા પીરિયડનો ટાઇમ વધી જાય છે. એવામાં તમારી બોડી ઓવ્યૂલેશનને અટકાવીને એનર્જી સ્ટોર કરવાનું શરૂ કરી દે છે. કોઈ પણ ટ્રોમિક ઈવેન્ટ હોવા પર એડ્રનલ ઓવરટાઇમ કામ કરવાનું શરૂ કરી દે છે, જે એસ્ટ્રોજન હોર્મોન નીકળવામાં બાધા ઉત્પન્ન કરે છે. એસ્ટ્રોજનનું લેવલ ઓછું થવા પર પીરિયડ ટાઇમ પર નથી આવતા. એટલે ઓછામાં ઓછું સ્ટ્રેસ લો.

A woman s period, also known as menstruation or a menstrual cycle, is the shedding of blood and tissue from the uterine lining through the vagina in the absence of pregnancy. Menstruation usually occurs every 21 to 35 days; however, the definition of a regular period is different for every woman.