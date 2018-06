મહિલાઓને વધુ થાય છે ઈન્ટરસ્ટિશિયલ સિસ્ટાઈટિસની બીમારી, જાણો શું કરવું

હેલ્થ ડેસ્કઃ ઈન્ટરસ્ટિશિયલ સિસ્ટાઈટિસ (Interstitial cystitis)ને આઈસી સિન્ડ્રોમ પણ કહે છે. આ એક પ્રકારનો યૂરિનરી બ્લેડર સિન્ડ્રોમ છે, તે થાય તો યૂરિનરી બ્લેડર (મૂત્રાશય)માં સોજો અને દુખાવાની શક્યતા રહે છે. પુરુષોની તુલનામાં મહિલાઓમાં આ બીમારી અ્નેકગણી વધારે જોવા મળે છે. ઈન્ટરસ્ટિશિયલ સિસ્ટાઈટિસથી પીડિત મહિલાઓને અન્ય મહિલાઓની તુલનામાં યૂરિન વારંવાર, પરંતુ ઓછું આવે છે.

આ સિન્ડ્રોમ થવાના ચોક્કસ કારણો આજ સુધી જાણી શકાયા નથી, પરંતુ ડોક્ટરોનું માનવું છે કે આ એક પ્રકારના જીવાણુ સંક્રમણને કારણે થાય છે. ઓછો શારીરિક શ્રમ, આધુનિક જીવનશૈલીમાં વધતો તણાવ અને ઓફિસ કલ્ચર પણ કેટલીક હદે તેના માટે જવાબદાર છે. મહિલાઓનો વજાઈનલ એરિયા અ્ને યૂરિનરી બ્લેડર એકબીજાની વધારે નજીક હોય છે, તેનાથી એકબીજાના ઈન્ફેક્શન પણ તેમને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

સામાન્ય લક્ષણો

ઈન્ટરસ્ટિશિયલ સિસ્ટાઈટિસના સામાન્ય લક્ષણોમાં દુખાવો, વારંવાર યુરિન જવું પડે. કેટલીક વાર ગંભીર રીતે પીડાતી વ્યક્તિને એક દિવસમાં 60 જેટલી વાર પણ યૂરિન જવું પડી શકે છે.

કેવી રીતે ઓળખશો?

આ બીમારીમાં લક્ષણો દરેક વ્યક્તિના સમાન હોય તેવું જરૂરી નથી. વજાઈનલ અથવા તેની આસપાસ દુખાવો, દેવસમાં સરેરાશ 7-8 વારથી વધારે યૂરિન આવવું, યૂરિન દરમિયાન ખૂંચવું અથવા બળતરા થવી, સેક્સ દરમિયાન દુખાવો, પેટ-પીઠની નીચેના ભાગમાં દુખાવો, કમર અથવા યૂરીથ્ર (યૂરિનને બ્લેડર સુધી લઈ જનારી નળી)માં દુખાવો વગેરે તેના લક્ષણ છે. પાંચથી દસ ટકા લોકોને બ્લેડરમાં ચાંદા થવાની શક્યતા પણ રહે છે. તેના માટે ઈન્ટરસ્ટિશિયલ સિસ્ટાઈટિસ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે.

મુખ્ય કારણો

-બ્લેડરની પરતમાં કોઈ ખરાબી થવાથી હાનિકારક પદાર્થ યૂરિનરી બ્લેડરના સંપર્કમાં આવીને તેને નુકસાન પહોંચાડે છે.

-મેટરી સેલ બ્લેડરમાં મળી આવતા હાનિકારક રસાયણ હિસ્ટામિનને બનાવે છે.

-બ્લેડરના તંત્રમાં ફેરફાર થવો.

-કોઈ પ્રકારની એલર્જી

આટલું ખાવાનું ટાળો

-સંતરા અને લીંબુ જેવાં ખાટા ફળ, ટામેટા, ચોકલેટ, કોફી અને કેફીનયુક્ત કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, કાર્બોનેટ ડ્રિંક્સ, મસાલેદાર ભોજન, મીઠા ખાદ્ય પદાર્થ, ફાસ્ટ-ફૂડ, કૃત્રિમ રંગ, પ્રિઝર્વ ફૂડ જેવા ખાદ્ય પદાર્થોના સેવનથી પણ આ બીમારી થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. સારવાર દરમિયાન ધ્યાન રાખો

-બ્લેડરમાં વધારે દુખાવો હોય તો એક પર્સનલ ડાયરી બનાવો. તેમાં બધી જ જાણકારી જેમાં ખાવા-પીવાની જાણકારી, કેટલીવાર યૂરિન અનુભવાયું, દુખાવો કેટલો રહ્યો, કેટલો તીવ્ર દુખાવો હતો. આ બધી બાબતોનો રેકોર્ડ રાખો અને જરૂર પડે ડોક્ટરને બતાવો.

-ક્ષારયુક્ત આહાર (એક્લાઈન ડાયટ), તરબૂચ, પપૈયુ, નાગદૌણ અને અજમો ખાવો વધારે ફાયદાકારક છે.

હોર્મોનલ અસંતુલના સમયે શરીરમાં ઈન્ટરસ્ટિશિયલ સિસ્ટાઈટિસી સમસ્યા થઈ શકે છે.

બચવાની રીત

1 કેલ્શિયમ સાઈટ્રેનું સેવન એલ્કાઈન સિસ્ટમ (ક્ષાર પ્રણાલી) માટે ખૂબ જ ઉત્તમ છે.

2 પ્રોબાયોટિક્સ જેવા દહીનું સેવન ફાયદાકારક છે.

3 ફિઝિયોથેરાપી, એક્યુપંક્ચરથી આરામ મળે છે.

4 જો ત્રીસ મિનિટમાં યૂરિન આવે તો ઓછામાં ઓછું 45 મિનિટ સુધી તેને કન્ટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

5 ફીટીંગવાળા કપડાં પહેરવાથી બ્લેડર પર દબાણ વધે છે. તેથી ઢીલા અને આરામદાયક કપડા પહેરવા જોઈએ.

6 ચાલવું અ્ને વ્યાયામ કરવો ફાયદાકારક હોય છે.

ડો. જ્યોત્સના ગુપ્તા

ગાયનેકોલોજિસ્ટ, દિલ્હી

Interstitial cystitis (in-tur-STISH-ul sis-TIE-tis) also called painful bladder syndrome is a chronic condition causing bladder pressure, bladder pain and sometimes pelvic pain. Interstitial cystitis most often affects women.