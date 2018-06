રોગો પ્રમાણે આસન કરવાથી જલ્દી ફાયદો મળે છે, જાણો કયા રોગમાં કયા આસન કરવા

હેલ્થ ડેસ્ક: 21 જૂને આતંરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે. આ દિવસ નિમિત્તે આજે અમે તમને કયા રોગમાં કયા આસનો કરવા તેના વિશે જણાવીશું. આસનના અભ્યાસ દ્વારા શારીરિક અને માનસિક સ્થિરતા, આરોગ્ય તથા સ્ફૂર્તિ મેળવી શકાય છે. પોતપોતાની પ્રકૃતિ, શારીરિક સમસ્યાઓ પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિ જુદાં-જુદાં આસનો કરી શકે છે. તો જાણો કયા રોગમાં કયા આસનો કરવા.

ધ્યાન રાખો

-આસન અનુભવી વ્યક્તિના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવા હિતાવહ છે.

-આસન કરતી વખતે શરીર ઉપર બળજબરી કરવી નહીં.

-મોટા ભાગના આસનો પેટ સાફ થયા પછી કરવાના હોય છે. સાધક નિરોગી હોય એ પણ આવશ્યક છે.

કયા રોગોમાં કયા આસનો કરવા

સ્થૂળતા- પશ્ચિમોત્તાનાસન, ચક્રાસન, ગોમુખાસન, મત્સ્યેન્દ્રાસન, ધનુરાસન, હસ્તપાદાસન

સાંધાઓ અને કમરમાં દર્દ- વીરાસન, ભુજંગાસન, શલભાસન, ધનુરાસન, વજ્રાસન, મત્સ્યાસન, સુપ્ત વજ્રાસન

હાઈ બીપી- શવાસન, પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન

લો બીપી- સર્વાંગાસન, શીર્ષાસન, ભુજંગાસન, યોગ મુદ્રા

શ્વાસના રોગો, જૂનો કફ- ભુજંગાસન, પશ્ચિમોત્તાનાસન, વજ્રાસન, મત્સ્યાસન, સર્વાંગાસન, સિંહાસન

ડાયાબિટીસ- મયૂરાસન, ભુજંગાસન, મત્સ્યેન્દ્રાસન, ગોમુખાસન, ચક્રાસન

અજીર્ણ, મંદાગ્નિ તથા અમ્લપિત્ત- વજ્રાસન, વીરાસન, પવનમુક્તાસન, ઉત્તાનપાદાસન, મયૂરાસન, અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન, ગોમુખાસન

કબજિયાત અને વાયુવિકાર- પવનમુક્તાસન, ભુજંગાસન, ધનુરાસન, ઉત્તાનપાદાસન

મગજના વિકારો, અનિદ્રા, મનનો આવેશ- શવાસન, શીર્ષાસન, વિપરીતકરણી, યોગમુદ્રાસન, પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન

માસિક ધર્મ અને ગર્ભાશયના વિકારો- શલભાસન, વીરાસન, ઉત્તાનપાદાસન, પશ્ચિમોત્તાનાસન, સુપ્ત વજ્રાસન, મત્સ્યાસન

હરસ-મસા- શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન, ઉત્તાનપાદાસન (અહીં જણાવેલી માહિતી સ્વામી રામદેવજીની બુક ઔષધ દર્શનમાંથી લીધેલી છે.)

Click here to know on International Day of Yoga what is yoga, and which yoga is best for what kind of disease.