યોગ દિવસ 2018: શું છે પાવર, હોટ અન અષ્ટાંગ યોગ, કોણે શરૂ કર્યા મોડર્ન યોગ

હેલ્થ ડેસ્ક: અત્યારે મોડર્ન યોગ ચર્ચામાં છે. પાવર યોગ, હોટ યોગ અને અષ્ટાંગ યોગ પણ મોડર્ન યોગના જ ભાગ છે. તિરૂમલઈ કૃષ્ણામાચાર્યને મોડર્ન યોગનો પિતામહ કહેવામાં આવે છે. મૈસૂરમાં જન્મેલાં કૃષ્ણામાચાર્ય આયુર્વેદ આચાર્ય હતાં. 20મી શતાબ્દીમાં મોડર્ન અને હઠ યોગની શરૂઆત કરવાનો શ્રેય તેમને જાય છે. તેમના શિષ્ય બીકેએસ આયંગરે મોડર્ન યોગની પરંપરાને આગળ ધપાવી. યોગ વિશેષજ્ઞ શિવરતન જણાવી રહ્યાં છે મોડર્ન યોગ વિશે.

1. પાવર યોગઃ યોગનો એથલેટિક રૂપ

શું છે ખાસ

આ યોગમાં સૂર્ય નમસ્કારના 12 સ્ટેપ અને અન્ય આસનોને પણ સામેલ કરવામાં આવે છે. આમાં શ્વાસની ગતિથી વધારે બોડી પર ફ્લેક્સિબિલિટી પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે. આની ખાસ વાત એ છે કે દરેક યોગ વિશેષજ્ઞ આને અલગ-અલગ રીતે કરે છે.

ફાયદા

- આ આખા શરીરની ચરબી ઘટાડીને બોડીને શેપમાં લાવે છે.

- આ બોડીમાં ઊર્જા વધારે છે.

- 1 કલાકથી શરૂ કરીને ક્ષમતા પ્રમાણે તેને કરવાનો સમય વધારો.

સાવધાની

- બીપી અને હાર્ટના દર્દીઓ પાવર યોગ ન કરવા. આ સિવાય જે લોકોને માઈગ્રેન અને ઘૂંટણમાં સમસ્યા હોય તેમણે પણ ન કરવા. 2. હોટ યોગઃ વજન ઝડપથી ઘટાડે છે

શું છે ખાસ

આમાં યોગ આસનોને 45-48 ડિગ્રી તાપમાનમાં કરવામાં આવે છે. આ દરમ્યાન પુષ્કળ પરસેવો નીકળે છે. જેથી ડિહાઈડ્રેશનથી બચવા માટે યોગ કરતાં પહેલાં અને પછી પાણી અવશ્ય પીવો. અન્ય યોગની તુલનામાં આને કરવાથી વજન જલ્દી ઘટે છે.

ફાયદા

- આ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારે છે. પરસેવો વધુ નીકળવાથી બોડીના ટોક્સિન્સ (હાનિકારક તત્વો) દૂર કરે છે.

- નિયમિત રીતે આ યોગ કરવાથી ઈમ્યૂનિટી વધે છે અને સ્ત્રીઓને માસિક સમયે થતી સમસ્યાઓમાં ફાયદો થાય છે.

સાવધાની

-45 મિનિટથી શરૂ કરીને 1 કલાક સુધી હોટ યોગ કરી શકો છો. તેનાથી વધારે ન કરતાં નહીં તો નબળાઈની પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે.

- જેમને હાર્ટ ડિસીઝ અને બીપીની પ્રોબ્લેમ હોય તેમણે આ યોગ ન કરવા.

3. અષ્ટાંગ યોગઃ યોગના આઠ અંગ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે

શું છે ખાસ

આમાં યોગના આઠ અંગોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં આસન, પ્રાણાયામ અને ધ્યાનની મુદ્રાઓ પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. આમાં પેટ સિવાય આઠ અંગો જેમ કે હડપચી, છાતી, બંન્ને હાથ, ઘૂંટણ અને પગને જમીન પર ટચ કરવાનું હોય છે. જે શરીરને અનેક રીતે ફાયદો પહોંચાડે છે.

ફાયદા

- આ યોગ બેડ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને ઘટાડે છે.

- અષ્ટાંગ યોગ હાઈ બીપી, હાર્ટ ડિસીઝ અને બ્લડ કેન્સરના ખતરાને ઘટાડે છે.

- આ ફેફસાને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે. સાવધાની

શરૂઆતમાં 30 મિનિટ કરો. પછી ક્ષમતા પ્રમાણે ધીરે-ધીરે સમય વધારો.

