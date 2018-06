98 વર્ષની યોગ ટીચરઃ શીખવે છે મુશ્કેલ યોગ અને આવી છે તેમની દિનચર્યા

હેલ્થ ડેસ્ક: 98 વર્ષની ઉંમરમાં લોકોને હરવા-ફરવામાં તકલીફ પડતી હોય છે અને બીપી અને ડાયાબિટીસ જેવા લાઈફસ્ટાઈલ ડિસીઝથી ઘેરાયેલા હોય છે ત્યાં તામિલનાડુના કોઇમ્બતૂરની રહેવાસી નન્નામલના જીવનમાં બીમારીઓ માટે કોઈ જગ્યા નથી. તેઓ દરરોજ યોગ કરે છે અને શીખવે છે. નન્નામલને ભારતની સૌથી વૃદ્ધ યોગગુરુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ 98 વર્ષની ઉંમરે પણ યુવાનોને શરમાવે તેવી સ્ફૂર્તિ ધરાવે છે. તેઓ 20થી વધારે મુશ્કેલ આસનો સરળતાથી કરી લે છે. જાણો તેઓ શું ખાય છે. 21 જૂનના રોજ વર્લ્ડ યોગા ડે છે. આ પ્રસંગે અમે તમને નન્નામલ વિશે જણાવવા જઇ રહ્યાં છે.

1. નન્નામલે યોગની શિક્ષા પિતા પાસેથી મેળવી હતી. તેમના પિતા પણ ચિકિત્સક હતા. આખું જીવન સ્વસ્થ રહેવા અને અન્યોને સ્વસ્થ રાખવા માટે સમર્પિત કરી નન્નામલ આજે પણ એટલા જ સ્ફૂર્તિવાન અને ફ્લેક્સિબલ છે.

2. નન્નામલ રોજ સવારે વહેલાં ઊઠીને અડધો લીટર પાણી પીવે છે અને પછી બાળકોને યોગ શીખવાડવા જાય છે. નન્નામલ ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખે છે. તેમની ડાયટમાં ફાયબર અને કેલ્શિયમ વધુ માત્રામાં લે છે.

3. ફિટ રહેવા માટે તેઓ રોજ સવારે યોગ કરે છે. સાદો ખોરાક ખાય છે અને રાતનું ભોજન 7 વાગ્યા સુધી ખાઈ લે છે અને પછી વહેલાં ઊંઘી જાય છે. નન્નામલ ડાયટમાં ફળ અને મધને અવશ્ય સામેલ કરે છે.

4. યોગગુરુ હોવાની સાથે-સાથે નન્નામલ નેચરોપથીની પણ સમર્થક છે. તેમનું માનવું છે કે પ્રકૃતિની નજીક રહેવાથી વ્યક્તિ સ્વસ્થ અને એનર્જેટિક રહે છે. જે કોઈ પણ નન્નામલને મળવા આવે છે તેમને પ્રાકૃતિક ઔષધીઓ અને તેના ફાયદાઓ જણાવવાનું નથી ભૂલતા.

5. આખી દુનિયામાં નન્નામલના 600 જેટલા શિષ્યો છે. પહેલા તેઓ ઘરમાં થોડા લોકોને જ યોગા શીખવતા હતા પરંતુ હવે એક કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધા બાદ તેઓ એટલા ફેમસ થઇ ગયા કે તે લગભગ 100થી વધુ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લઇ ચૂકી છે.

V Nanammal, 98, is perhaps the oldest recipient of the Padma Shri. She was recognised for her life-long service to yoga this Republic Day.