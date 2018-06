અષ્ટાંગ યોગ કોને કહેવાય છે? તેનું મહત્વ અને યોગ વિશેની અગત્યની બાબતો જાણો

હેલ્થ ડેસ્ક: મહર્ષિ પતંજલિને યોગ ગુરુ અને યોગના જનક કહેવામાં આવે છે. મહર્ષિ પતંજલિ મુજબ મનની ઈચ્છાઓને કાબૂ કરવી જ યોગ છે. તેમણે 8 નિયમોમાં યોગનો સમાવેશ કર્યો છે. જેના માટે યોગને 8 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. જેને અષ્ટાંગ યોગ પણ કહેવાય છે. તો જાણી લો તેના વિશે.

1. યમ- સત્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું, ચોરી ન કરવી, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું અને વધુ પ્રમાણમાં વસ્તુઓ ભેગી ન કરવી.

2. નિયમ- ઈશ્વરની ઉપાસના, સ્વાધ્યાય, તપ અને સંતોષને અષ્ટાંગ યોગમાં નિયમ તરીકે જણાવવામાં આવ્યા છે.

3. આસન- સ્થિર અવસ્થામાં બેસીને સુખની અનુભૂતિ કરવી એટલે આસન.

4. પ્રાણાયામ- શ્વાસની ગતિને ધીરે-ધીરે વશમાં કરવું એટલે પ્રાણાયામ.

5. પ્રત્યાહાર- ઈન્દ્રિયોને સંસાર બહારના વિષયો પરથી હટાવીને આંતરિક વિષયોમાં પાછી વાળવી તેને પ્રત્યાહાર કહેવાય છે.

6. ધારણા- સંસારની દરેક વસ્તુને સમજવી એ ધારણા કહેવાય.

7. ધ્યાન- મનને એકાગ્ર કરવું એટલે ધ્યાન.

8. સમાધિ- વ્યક્તિ જોઈ, સાંભળી, સૂંઘી અને સ્પર્શી ન શકે એટલે સમાધિ.

યોગની અસર થાય તે માટે આટલું ધ્યાન રાખો

1. બ્રહ્મમુહૂર્ત- યોગ કરવાનો શ્રેષ્ઠ સમય બ્રહ્મમુહૂર્ત છે. આ સમય દરમ્યાન શરીર હળવું હોય છે અને જાગીએ એટલે બોડી રિલેક્સ હોય છે.

2. ઉતાવળ ન કરવી- યોગની સીધી અસર મગજ પર થાય છે. જેથી ક્યારેય ઉતાવળ ન કરવી. ઘણીવાર આસન યોગ્ય રીતે ન થઈ શકવાને કારણે લોકો હતાશ થઈને યોગ કરવાનું છોડી દે છે. પણ ધ્યાનથી અને સરળ આસન કરવાથી આવું નહીં થાય.

3. મેટ છે જરૂરી- યોગ ક્યારેય જમીન પર ન કરવા. મેટનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો કારણ કે જ્યારે આપણે યોગ કરીએ છીએ ત્યારે શરીરમાંથી ઊર્જા નીકળે છે. આ કારણથી શરીર અને જમીનમાંથી નીકળતી ઊર્જાની વચ્ચે અસંતુલન પેદા થઈ શકે છે. જેથી હમેશાં મેટ કે ચટાઈ પાથરીને જ યોગ કરવા. 4. પાણી ન પીવું- યોગ કરીએ ત્યારે શરીરનું તાપમાન વધે છે. આ દરમ્યાન પાણી પીવાથી અચાનક તાપમાન ઓછું થઈ જાય છે. જેના કારણે એલર્જી, શરદી અને કફ થઈ શકે છે. યોગ ખતમ કર્યાના 15 મિનિટ બાદ પાણી પી શકો છો. 5. સાવધાની- કોઈ ગંભીર બીમારીમાંથી બહાર આવ્યા હોવ તો વિશેષજ્ઞની સલાહ લઈને જ યોગ શરૂ કરવા. આ સિવાય ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ અને જે લોકો શારીરિક રીતે નબળા છે તેમણે વિશેષજ્ઞની સલાહ લઈને જ યોગ કરવા.

Click here to know According to The Yoga Sutras, ashtanga (= 8 limbs) is the system of Raja Yoga. The first two limbs (see below) come together to form your behavior.