YOGA SPL: યોગ કરવાના ફાયદા મેળવવા આ 14 વાતોનું ધ્યાન રાખવું છે જરૂરી

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ 21 જૂનને આતંરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઊજવવામાં આવે છે. ભારત ઉપરાંત આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી ઉત્સાહ સાથે સંપૂર્ણ વિશ્વમાં કરવામાં આવે છે. જેથી ખાસ યોગ દિવસ માટે આ લેખમાં અમે તમને યોગ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી ખાસ બાબતો જણાવીશું.

સ્વસ્થ શરીર, મગજ અને આત્મા માટે યોગ બહુ જ ફાયદાકારક છે. પણ તેને કરતી વખતે કેટલીક સાવધાનીઓ રાખવી અત્યંત જરૂરી છે. અત્યારે યોગ ફિટનેસનું સૌથી લોકપ્રિય માધ્યમ બની ગયું છે. યુવાનોથી લઈને વૃદ્ધો, બાળકો અને સ્ત્રીઓ પણ અત્યારે રોજ યોગ કરતાં થઈ ગયા છે. યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે યોગના ખરાં લાભ મેળવવા માટે કઈ કબાબતોનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જો ધ્યાન ન રાખવામાં આવે તો ફાયદાની જગ્યાએ નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે. જેથી અમે તમને વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે એવી 13 વાતો વિશે જણાવીશું, જેનું યોગ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું.

યોગ દરમિયાન પાણી ન પીવું

યોગ દરમિયાન શરીરમાં ગરમી પેદા થાય છે. જેથી આ સમયે ઠંડુ પાણી પીવાથી શરદી-ખાંસી, એલર્જી, કફ જેવી તકલીફો થઈ શકે છે.

એક્સપર્ટની સલાહ લઈને જ કરો યોગ

એક્સપર્ટની સલાહ વિના કોઈ ચોપડીમાં વાંચીને અથવા સીડી જોઈને યોગ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. અન્યોને જોઈને પણ યોગ ન કરો.

ભોજન કર્યાના તરત બાદ યોગ ન કરો

એક વજ્રાસન જ ભોજન કર્યાના તરત બાદ કરી શકાય છે. આ સિવાય તમામ યોગ અને ભોજન વચ્ચે ઓછામાં ઓછો 4 કલાકનો સમય રાખો. સારાં પરિણામ માટે સવારે ખાલી પેટ યોગ કરો.

યોગ કર્યાના તરત બાદ સ્નાન ન કરો

યોગ કરવાથી શરીરમાં ગરમી પેદા થાય છે. જેથી યોગના એક કલાક બાદ જ સ્નાન કરવું. નહીંતર શરદી-ખાંસી, શરીરમાં દુખાવા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

યોગ કરતી વખતે જ્વેલરી ન પહેરો

યોગ કરતી વખતે જ્વેલરી, કડા, હાર વગેરે પહેરવાથી યોગ કરવામાં પરેશાની થઈ શકે છે, તેનાથી વાગી પણ શકે છે.

મુશ્કેલ આસનથી શરૂઆત ન કરો

પહેલાં સરળ અને પછી મુશ્કેલ આસન કરો. શરૂઆતમાં જ મુશ્કેલ આસન કરવાથી શરીરને નુકસાન થઈ શકે છે અને તમે જલ્દી થાકી પણ શકો છો.

બીમારીમાં યોગ ન કરો

બીમારી દરમિયાન યોગ કરવાથી બચો. જો યોગ કરવા માગતા હો તો ડોક્ટર કે યોગ એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લો.

યોગ કરતાં પહેલાં શરીરને તૈયાર કરો

યોગ કરતાં પહેલાં થોડું વોર્મઅપ કરો. ત્યારબાદ પ્રાણાયામ અને પછી યોગ કરો. છેલ્લે શવાસન અવશ્ય કરો.

યોગ હમેશાં ખુલ્લા અને સાફ વાતાવરણમાં કરો

યોગ સાફ અને ખુલ્લી જગ્યામાં કરો. પ્રાણાયામ તો હમેશાં ખુલ્લી હવામાં જ કરવા. જેથી તાજી હવા ફેફસાને મળતી રહે.

પીઠ, ઘૂંટણ કે મસલ્સની પ્રોબ્લેમ હોય તો યોગ ન કરો

જો તમને પીઠમાં દર્દ કે માંસપેશીઓ સંબંધી કોઈ તકલીફ હોય તો યોગ કરતાં પહેલાં યોગ એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લો.

ખોટાં યોગ ન કરો

યોગ એક્સપર્ટ દ્વારા બતાવેલા યોગ જ કરો. ખોટાં આસન કરવાથી કમર દર્દ, ઘૂંટણમાં તકલીફ અથવા મસલ્સમાં પેઈન થઈ શકે છે.

આસન પાથરી, કમ્ફર્ટેબલ કપડાં પહેરી કરો યોગ

યોગ સમતળ જમીન પર આસન પાથરીને કરો. સિઝન પ્રમાણે એવા કપડાં પહેરો જે વધુ ટાઈટ કે વધુ પડતાં ઢીલાં ન હોય.

યોગ કરવામાં જોર ન લગાવવું

બધી જ યૌગિક ક્રિયાઓનો અભ્યાસ વિધિસર અને સમયસર મધ્યમ ગતિ અને શારીરિક ક્ષમતા અનુસાર કરો. વધુ પડતું જોર લગાવવું નહીં.

આવા રોગોમાં યોગ ન કરવા

કોઈ ઈજા થઈ હોય, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ અથવા અલ્સર જેવા રોગોથી પીડાતી વ્યક્તિએ પાછળ ઝુકવાના અને પેટ અને હાર્ટ પર દબાણ પડે એવા યોગ ન કરવા.

(અહીં જણાવેલ કેટલીક સાવધાની સ્વામી રામદેવજીની બુક ઔષધ દર્શનમાંથી પણ લીધેલા છે.)

Precautions to be Taken while Practicing Yogic Exercises. Practice Yoga in the Right Way This is very important. So here we list out International yoga day 2018: know Precautions while practicing yoga.