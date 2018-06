અપચો, અમ્લપિત્ત, ગેસ, કબજિયાતની સમસ્યાથી બચાવે છે આ 1 આસન, જાણો રીત

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જેનું પેટ સાફ, તેને રોગો કરે માફ. આ કહેવત પ્રમાણે જે વ્યક્તિએ જે કંઈ ખાધું હોય તે યોગ્ય રીતે પચી જાય અને સવારે પેટ સાફ આવે તો તેના શરીરમાં રોગો ક્યારેય પ્રવેશતા નથી અને મોટાભાગની બીમારીઓથી બચી શકાય છે. પણ પેટને સાફ રાખવા માટે શું કરી શકાય? ભોજન પચાવવા તથા પાચનતંત્રને મજબૂત રાખવા માટે સૌથી સરળ અને અસરકારક આસન છે વજ્રાસન. વજ્રાસન એક એવું આસન છે જે જમ્યા બાદ પણ કરી શકાય છે. આ આસનનો સૌથી મોટો લાભ એ છે કે ભોજન પછી પણ કરી શકાય છે અને તેનાથી પેટ સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે અપચો, ગેસ, કબજિયાત, આફરો વગેરે જેવી તકલીફો થતી નથી.

આ આસનના લાભ

આ આસન કરવાથી પાચનતંત્ર મજબૂત બને છે અને પેટના તમામ વિકારોથી છુટકારો મળે છે. નિયમિત રૂપે વજ્રાસન કરવાથી વ્યક્તિનું સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય ટકી રહે છે. આ સિવાય લોહીના પરિભ્રમણ સંબંધી સમસ્યાઓમાંથી પણ છુટકારો મળે છે. આ સિવાય પણ નિયમિત ભોજન કર્યા બાદ 10 મિનિટ વજ્રાસન કરવાના અઢળક લાભ છે.

વજ્રાસન (Diamond Pose)

આસનની રીત

-બંને પગને આગળ સીધા લંબાવીને બેસો.

-હવે ડાબા પગને ઢીંચણમાંથી વાળીને જમણા પગની જાંઘ પાસે મૂકો. પછી ડાબા હાથથી ડાબા પગની ઘૂંટીને પકડી પગને પાછળ લઈ જાવ. આ સમયે પગનો અંગૂઠો ખેંચેલો રાખો. આમ કરવાથી ડાબો ઢીંચણ જમીનને અડશે અને એડી થાપાની બાજુમાં રહેશે. આ જ પ્રમાણે જમણા પગને પણ વાળીને પાછળ લઈ જાવ. -હાથના પંજા ઢીંચણ પર ઊંધા મૂકો અને નજર સામે સ્થિર રાખો. આસનની અવસ્થામાં મસ્તક, કરોડ અને કમરને ટટ્ટાર રાખો. આમ આસન પૂરું થયું. દૈનિક અભ્યાસમાં આને એકથી 13 મિનિટ સુધી કરી શકાય.

વજ્રાસનના લાભ

-આ આસનથી શરીરનો મધ્ય ભાગ સીધો રહે છે અને શ્વાસોચ્છશ્વાસ નિયમિત ચાલે છે.

-આ આસન કરવાથી અપચો, અમ્લપિત્ત, ગેસ, કબજિયાતની સમસ્યા દૂર થાય છે. જમ્યા પછી 5થી 13 મિનિટ સુધી કરવાથી ખાવાનું સારી રીતે પચી જાય છે.

-શરીરને કષ્ટ આપ્યા વગર સ્થિરતાથી આ આસનમાં લાંબો સમય સુધી બેસી શકાય છે. આનાથી મન શાંત રહે છે.

-લોહી યોગ્ય રીતે ફરવાથી શરીર નિરોગી રહે છે. જમ્યા પછી અડધો કલાકે આ આસનમાં બેસવાથી પેટનો વાયુ નાશ પામે છે. પાચન શક્તિ વધે છે અને અજીર્ણ દૂર થાય છે.

-આ આસન ધ્યાન માટે અત્યંત ઉપયોગી છે. જેઓને પદ્માસન કરવામાં તકલીફ પડતી હોય કે તેમાં લાંબો સમય બેસવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય તેઓ આ આસનમાં લાંબો સમય બેસી શકે છે.

સાવધાની

-જેમને સાંધાઓ અકળાઈ જવાની સમસ્યા રહેતી હોય તથા સાંધાના દર્દને લીધે સામાન્ય હલનચલનમાં મુશ્કેલી અનુભવાતી હોય તેવા વ્યક્તિઓએ આ આસન વિશેષજ્ઞની સલાહ વિના કરવું નહીં.

-જેમને ઘૂંટણમાં દર્દ થતું હોય તેવા વ્યક્તિઓએ આ આસન કરવાથી દૂર રહેવું અથવા કોઈ નિષ્ણાંતની સલાહથી આ આસન કરવું.

International Yoga Day 2018: Various asana is an art with numerous health and fitness benefits. The different poses of yoga hold benefits for every part of the body. One such pose is Vajrasana. So here we list out Benefits and precautions of vajrasana.