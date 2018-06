યોગ દિવસઃ બાબા રામદેવે જણાવેલી આ 12 ટિપ્સથી ઉતારો વજન, મળશે રિઝલ્ટ

હેલ્થ ડેસ્કઃ 21 જૂનને આતંરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઊજવવામાં આવે છે. ભારત ઉપરાંત ની ઉજવણી ઉત્સાહ સાથે સંપૂર્ણ વિશ્વમાં કરવામાં આવે છે. જેથી આ ખાસ દિવસ નિમિત્તે આજે અમે તમને યોગગુરુ ે વજન ઉતારવા માટે જણાવેલાં સરળ યોગ અને ઉપચાર વિશે જણાવીશું. વજન ઘટાડવા માટે યોગની સાથે યોગ્ય ડાયટ અને આયુર્વેદિક જડી-બૂટ્ટીઓનું કોમ્બિનેશન ઈફેક્ટિવ માનવામાં આવે છે. યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ પણ વજન ઉતારવા માટે આ બધી ટિપ્સ અજમાવવાની સલાહ આપે છે. જેથી પરિણામ મેળવવા માટે અહીં જણાવેલાં ઉપાયો અને પ્રયોગ નિયમિત અપનાવો.

(નોંધ- આયુર્વેદિક દવાઓ ખાતાં પહેલાં આયુર્વેદિક ડોક્ટરની સલાહ અવશ્ય લઈ લેવી. અહીં જણાવેલી માહિતી બાબા રામદેવજીની બુક ઔષધ દર્શન, તેમની વેબસાઈટ અને યૂ-ટ્યૂબ ચેનલમાંથી લીધેલી છે.)

કપાલભાતિ ાયામ

જે લોકો સ્થૂળતાથી પરે છે તેમણે રેગ્યુલર સવાર-સાંજ 30-30 મિનિટ કપાલભાતિ પ્રાણાયામ કરવું જોઈએ.

ફાયદા- આનાથી બોડી અને પેટના મસલ્સ ટોન્ડ થાય છે અને વજન ઉતરે છે.

હસ્તપાદાસન

રોજ 5 મિનિટ હસ્તપાદાસન કરો. પછી જમીન પર પીઠના બળે સીધા સૂઈને એક પગ ઉપર-નીચે ગોળાકારની જેમ ફેરવો અને સાઈકલની જેમ પગ ચલાવો. આ જ રીતે બીજા પગથી પણ કરો.

ફાયદા- આનાથી બોડીનો એક્સ્ટ્રા ફેટ બર્ન થાય છે અને બોડી શેપમાં આવે છે.

સૂર્ય નમસ્કાર

રેગ્યુલર જોગિંગ અને સૂર્ય નમસ્કાર કરો.

ફાયદા- પેટની આસપાસની ચરબી ઝડપથી ઘટે છે.

રનિંગ

જો તમે યંગ છો તો રનિંગ, સ્વિમિંગ અથવા ઝડપથી ચાલવાની કસરત કરી શકો છો.

ફાયદા- બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરશે અને બોડીમાં રહેલી એક્સ્ટ્રા ચરબી બર્ન થશે.

ઉજ્જઈ પ્રાણાયામ

થાઈરોઈડને કારણે વજન વધ્યું હોય તો કપાલભાતિ પ્રાણાયામની સાથે 7-11 વાર ઉજ્જઈ પ્રાણાયામ કરો.

ફાયદા- થાઈરોઈડ કંટ્રોલ થશે અને વજન વધવાની પ્રોબ્લેમ દૂર થશે.

એક્યૂપ્રેશર

હાથના અંગૂઠાની નીચે હથેળી પર 2-2 મિનિટ પ્રેશર આપો.

ફાયદા- સ્થૂળતાની સાથે થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમમાં પણ ફાયદો થશે.

વૈદ્યકીય સલાહ

-2-2 ગોળી મેદોહર વટી અને 1-1 ગોળી ત્રિફળા ગુગ્ગુલ સવાર-સાંજ ખાઓ.

-શરીરમાં સોજા કે વોટર રિટેન્શન (પાણી જમા થવું)ને કારણે વજન વધારે લાગે તો પુનર્નવાદિ મંડૂર ખાઓ.

-અશ્વગંધાના 3-3 પાન સવાર-બપોર અને સાંજે હાથથી મસળીને અને ચાવીને ખાઓ.

-સવાર-સાંજ ખાલી પેટ 3-5 ચમચી ગોમૂત્રનો અર્ક ગરમ પાણીમાં મિક્ષ કરીને પીવો.

-રોજ સવારે દૂધીનો જ્યૂસ પીવો. ધ્યાન રાખવું કે દૂધી કડવી ન હોય.

શું ખાવું શું ન ખાવું

ડાયટમાં કાર્બોહાઈડ્રેટની માત્રા ઓછી કરો. લીલાં શાકભાજી ખાઓ, ફણગાવેલાં અનાજ અને પ્રોટીન વધુ લો.

ફેટ અને ગળ્યાં ફૂ઼ડથી બચો. જ્યારે પણ તરસ લાગે ગરમ પાણી પીવો.

International yoga day 2018: Weight gain is one of the most important health issues faced by people today. All of us are working hard with the aim of achieving the perfect body weight. So here we list out Baba Ramdev Yoga tips For Weight Loss.