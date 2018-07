વોમિટિંગ, પેટનો દુઃખાવો અને લૂમાં ફાયદાકારક છે ફુદીનો, 5 રીતે કરો ડાયટમાં સામેલ

હેલ્થ ડેસ્કઃ ભોજનનો સ્વાદ વધારવાની સાથે ઉનાળામાં લૂથી બચાવવા માટે ફુદીનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પેટમાં દુઃખાવો, વોમિટિંગ અને મોંની દુર્ગંધ થવા પર પણ ફુદીનાના રસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઘરમાં સામાન્ય રીતે ચટણી અને બાફલો બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ક્લીનિકલ ન્યૂટ્રિશનિસ્ટ ડો. અંજલિ ફાટક જણાવે છે તેને કેટલી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે. 5 પોઇન્ટઃ આ રીતે કરી ડાયટમાં સામેલ મિંટ ટી

ફુદીના ચા બનાવવા માટે પાણીમાં ફુદીનાના પાન ઉકાળી લો. તેના પછી તેમાં સહેજ મધ અને લીંબુનો રસ મિક્સ કરો અને ગરમાગરમ ચુસ્કી લો. ધ્યાન રાખો ચામાં દૂધનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. મિંટ લસ્સી

દહીંમાં ફુદીનાના પાનને મિક્સ કરીને વાટી લો. તેમાં સંચળ, ખાંડ અને શેકેલું જીરું નાખીને ફરીથી વાટી લો. લસ્સીને ફુદીનાના પાન નાખીને ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો. ફુદીનાની ચટણી

લસણ, ખાંડ, મરચું, આદું અને મીઠું મિક્સ કરીને વાટી લો. હવે તેમાં કોથમીર, ફુદીનાના પાન, લીંબુનો રસ અને એક ચમચી પાણી નાખીને મિક્સરમાં વાટી લો અને સર્વ કરો. ફુદીનાનું રાયતું

ગ્રાઇન્ડરમાં ફુદીનાના પાન, લીલા મરચાં અને 2 ચમચી દહીં વાટી લો. એક બાઉલમાં દહીંને ફીણી લો અને આ મિશ્રણ મિક્સ કરો. તેમાં મરી પાઉડર, સંચળ, વાટેલું જીરું, ખાંડ અને મીઠું મિક્સ કરીને સર્વ કરો. ફુદીના પરાઠા

ફુદીનાના પાનને ઝીણા સમારી લો. હવે લોટમાં પાન અને લીલા મરચાં તથા સ્વાદ મુજબ મીઠું અને પાણી મિક્સ કરીને લોટ બાંધી લો. તેના પરાઠા બનાવો અને ચટણીની સાથે સર્વ કરો. આ પણ વાંચોઃ- રોજ સવારે ખાલી પેટ પીવો ધાણાનું પાણી, એકસાથે 7 સમસ્યાઓમાં થશે ફાયદો

