બ્લડ ડોનેટ કરવામાં આ ભૂલો ન કરવી અને સાથે જ આ સાવધાની રાખવી

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ 14 જૂનનો દિવસ સમગ્ર વિશ્વમાં બ્લડ ડોનર દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જેથી આ ખાસ દિવસ નિમિત્તે અમદાવાદના શેલ્બી હોસ્પિટલના વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ નિલેશ સોની જણાવી રહ્યાં છે બ્લડ ડોનેટ કરવામાં કઈ ભૂલો ન કરવી અને કઈ સાવધાનીઓ રાખવી.

બ્લડ ડોનેટ કરીને કોઈ બીમાર વ્યક્તિનો જીવ તો બચાવી જ શકાય છે, પરંતુ બ્લડ ડોનેશન ડોનરની હેલ્થ માટે પણ ખૂબ ફાયદાકારક હોય છે. હંમેશા લોકોને બ્લડ ડોનેટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ ઘણાં લોકોને ડર હોય છે કે રક્તદાન કરવાથી શરીરમાં બીમારી આવી જાય છે અને તેનાથી શરીર નબળું પડી જાય છે અથવા તો HIV થવાનો ભય પણ રહે છે. તમને જણાવી દઈએ કે બ્લડ ડોનેટ કરવાથી બીમારી કે અશક્તિ નથી આવતી, ઉપરથી બ્લડ ડોનેટ કરનાર વ્યક્તિને પણ અમુક ફાયદા થાય છે.

બ્લડ ડોનેટ કરતા પહેલાં જાણો આ વાતો

-18 વર્ષની ઉંમર પછી જ રક્તદાન કરો. -રક્તદાતાનું વજન 45થી 50 કિલોગ્રામથી ઓછું ન હોય. -રક્તદાન કર્યાના 24 કલાક પહેલાથી કોઈ પણ પ્રકારના વ્યસનથી દૂર રહો. -મેડિકલ તપાસ કર્યા પછી જ રક્તદાન કરો અને સુનિશ્ચિત કરો કે તમને કોઈ બીમારી ન હોય. -રક્તદાન કરતા પહેલા પૂરતી ઉંઘ લો, તેલવાળું કે આઇસક્રીમ ખાવાનું અવોઇડ કરો. -શરીરમાં આયર્નની માત્રા ભરપૂર રાખો, આ માટે રક્તદાન પહેલા ખાવામાં માછલી, બીન્સ, પાલક, દ્રાક્ષ અથવા તો કોઇ પણ આયર્નથી ભરપૂર વસ્તુઓનું સેવન કરો. - બ્લડ ડોનેટ કરતા પહેલાં કોઈ દવા લઈ રહ્યા હોવ તો તેની માહિતી આપો. - બ્લડ ડોનેટ કરતા પહેલા હળવો નાસ્તો જરૂર કરવો જોઈએ. તેમજ પાણી વધારે પીવું. - બીજી વખત બ્લડ ડોનેટ કરવા માટે 3 મહિનાનો અંતર રાખો. - બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી ચા, કોફી, 3 ગ્લાસ પાણી, ફ્રૂટ જ્યૂસ, દૂધ, ઇંડા, પ્રોટીનયુક્ત ખોરાકનું સેવન કરી આરામ કરવો જોઈએ. - બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી દર 3 કલાકના અંતરમાં હેવી ખોરાક લેતા રહો. - બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી બ્લડમાં શુગરનું લેવલ ઓછું ન થાય તેના માટે કંઈક સ્વીટ જરૂર ખાઓ. - બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી 12 કલાક સુધી કોઈ પણ હેવી એક્સરસાઇઝ અથવા ભારે કામ ન કરો. - બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી તરત દોડધામ ન કરો, અડધો કલાક આરામ કરો. - બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી વધુ સમય સુધી ઊભા ન રહેવું જોઈએ. - બ્લડ ડોનેટ કરવાના 3થી 4 કલાક સુધી કાર ડ્રાઇવિંગ, બાઇક ડ્રાઇવિંગ અથવા અન્ય જોખમવાળા કામ ન કરવા જોઈએ.

World blood donor day 2018: World Blood Donor Day is an International holiday that has been celebrated annually on June 14th since 2004. It was created by the World Health Organization. Know precautions while blood donation