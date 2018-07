મહિલાઓમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે આ 5 મુખ્ય કેન્સર, લક્ષણોના આધારે ઓળખો

હેલ્થ ડેસ્કઃ ભારતમાં મહિલાઓને સૌથી વધુ થતા 5 મુખ્ય કેન્સર ઓળખવામાં આવ્યાં છે. દરવર્ષે આશરે 7 લાખ નવા કેન્સરના દર્દીઓ સામે આવે છે. યોગ્ય સમય પર રોગની ઓળખ થઈ જાય તો આ કેન્સરની જંગમાં જીત મેળવી શકાય છે. ભારતીય મહિલાઓમાં સામાન્ય રીતે બ્રેસ્ટ, ગર્ભાશય, કોલોરેક્ટલ, ઓવેરિયન અને માઉથ કેન્સર વધુ જોવા મળે છે. એક સર્વે મુજબ ભારતમાં સર્વાઇકલ કેન્સરથી દર 8 મિનિટમાં એક મહિલાની મૃત્યુ થાય છે. ડો. સભ્યતા ગુપ્તા, ગાયની ઓન્કોલોજિસ્ટ, મેદાંતા-મેડિસિટી પાસે જાણો લક્ષણોના આધાર પર કેવી રીતે ઓળખશો કેન્સરને. મુખ્ય કારણ કેન્સરને લઈને જાગરૂકતાનો અભાવ 2015ની એક રિપોર્ટ મુજબ મહિલાઓમાં કેન્સરની જાણ ત્રીજા અથવા ચોથા સ્ટેજમાં થાય છે, જેનાથી દર્દીના બચવાની શક્યતા ઘણી ઓછી થઈ જાય છે. મહિલાઓમાં કેન્સરના અનેક કારણ છે. બ્રેસ્ટ અને ઓવેરિયન કેન્સરના 6થી 8 ટકા કિસ્સા વારસાગત હોય છે. જીવનશૈલી સાથે જોડાયેલા કારણોમાં મેદસ્વિતા, ધૂમ્રપાન તથા દારૂનું સેવન સામેલ છે. અનેક કિસ્સાઓમાં માસિક ધર્મ જલ્દી શરૂ થવું અથવા મોડેથી બંધ થવું પણ તેનું કારણ હોય શકે છે. તેમજ વાયુ પ્રદૂષણ, સંક્રમિત ખાદ્ય પદાર્થનું સેવન અને પ્રદૂષિત પાણી કેન્સરના જોખમને વધારે છે. વિશ્વ કેન્સર રિપોર્ટ મુજબ 2012માં 5.37 લાખ મહિલાઓ કેન્સરથી પીડાતી હતી જ્યારે પુરૂષોમાં આ આંકડો 4.77 લાખ હતો. આ આંકડો વધી રહ્યો છે એટલે જાગરૂકતાની વધુ જરૂર છે. મહિલાઓમાં થતા કેન્સર 1. બ્રેસ્ટ કેન્સર શહેરી મહિલાઓમાં આ કેન્સર સૌથી વધુ જોવા મળે છે. ગ્રામીણ મહિલાઓમાં આ બીજું સામાન્ય રીતે જોવા મળતું કેન્સર છે. આજકાલ નાની ઉંમરમાં જ બ્રેસ્ટ કેન્સરના કિસ્સાઓ સામે આવવા લાગ્યાં છે. આ બ્રેસ્ટમાં અસામાન્ય રૂપથી કોશિકાઓના ફેરફાર અને વૃદ્ધિ થવાથી થાય છે, તેમજ કોશિકાઓ મળીને ટ્યૂમર બનાવે છે. લક્ષણઃ- દૂધ જેવો પદાર્થ અથવા લોહી આવવું, બ્રેસ્ટની સ્કિન પર નારંગી રંગના સ્પોટ દેખાવા. કોઈ ગાંઠ, આકારમાં ફેરફાર. 2. સર્વાઇકલ કેન્સર

ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર સર્વાઇકલ રિસર્ચ મુજબ સર્વાઇકલ કેન્સરથી ભારતમાં વર્ષ 2015માં આશરે 63 હજાર મહિલાઓની મૃત્યુ થઈ હતી. આ હ્યૂમન પેપિલોમા નામના વાયરસથી થાય છે, જે યૌન સંબંધથી ફેલાય છે. આ કેન્સર ગર્ભાશય ગ્રીવાથી શરૂ થાય છે, જે ગર્ભાશયનો સૌથી નીચેનો ભાગ હોય છે. અહીંથી આ કેન્સર ધીમે-ધીમે શરીરના અન્ય ભાગમાં ફેલાય છે. લક્ષણઃ- રજોનિવૃતિ પછી બ્લીડિંગ થવું, સામાન્ય કરતા વધુ બ્લીડિંગ થવું, અસામાન્ય ડિસ્ચાર્જ ચેતવણીના સંકેત છે. 3. કોલોરેક્ટલ કેન્સર

મહિલાઓમાં આ ત્રીજું સૌથી સામાન્ય કેન્સર છે. આ મોટા આંતરડાને પ્રભાવિત કરે છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં તેની શરૂઆત કોશિકાઓના નોન કેન્સરસ ટ્યૂમરના રૂપમાં થાય છે, જેને નજરઅંદાજ કરવામાં આવે તો આ કેન્સર બની શકે છે. લક્ષણઃ- ડાયરિયા અથવા કબજિયાત સહિત પેટ સંબંધિત પરેશાની, 4 વીક કરતા વધુ સમય સુધી મળમાં ફેરફાર, મળદ્વારથી લોહી આવવું, પેટમાં દુઃખાવો રહેવો, વજન ઘટવું અને નબળાઇ તથા થાક લાગવો. 4. ઓવેરિયન કેન્સર

ઓવેરિયન કેન્સર 30થી 65 વર્ષની ઉંમરની મહિલાઓમાં વધુ જોવા મળે છે. જેમના પરિવારમાં પેટ, ઓવેરિયન, બ્રેસ્ટ અથવા ગર્ભાશયના કેન્સરનો કોઈ ઇતિહાસ રહ્યો છે તેમને આ કેન્સરનો જોખમ વધી જાય છે. લક્ષણઃ- પેલ્વિક અથવા પેટના નીચેના ભાગમાં દુઃખાવો, અપચો, વારંવાર યૂરિન આવવું, ભૂખ ન લાગવી, પેટમાં સોજા આવવા અથવા પેટ ફૂલવું. 5. માઉથ કેન્સર

માઉથ કેન્સર મહિલાઓને પણ એટલું જ પ્રભાવિત કરે છે જેટલું પુરૂષોને. તેનું મુખ્ય કારણ તમ્બાકૂ અથવા દારૂનું વધુ સેવન છે. લક્ષણઃ- મોમાં લાલ અથવા સફેદ નિશાન થવા, ગાંઠ બનવી, હોઠ અથવા પેઢાંમાં ખરાબી થવી, શ્વાસની દુર્ગંધની સમસ્યા, દાંત નબળા થવા અને વજન ખૂબ ઓછું થઈ જવું. તેમાંથી કોઈ પણ લક્ષણ જોવા મળે તો તરત તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો. આ પણ વાંચોઃ- પેટની ચરબી ઘટાડવા રોજ ખાલી પેટ પીવો મધ અને લીંબુથી બનાવેલું આ ડ્રિંક

