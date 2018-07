રાત્રે લાઇટ ચાલું રાખી સૂતી મહિલાઓને થઈ શકે છે ગંભીર બીમારી પણ

હેલ્થ ડેસ્ક: જો તમને પણ રાત્રે લાઇટ ચાલું રાખી સૂવાની આદત હોય તો, બહું જલદી બદલી દેવાની જરૂર છે. રાત્રે લાઇટ ચાલું રાખી સૂવાથી હેલ્થને ઘણાં નુકસાન થઈ શકે છે. આ સિવાય, લાંબા સમય સુધી આમ સૂવાથી, કેટલીક ઘાતક બીમારીઓ પણ થઈ શકે છે.

આપણા શરીરને રાત્રે પ્રકાશની જરૂર નથી હોતી. તેનાથી હેલ્થ પર ખરાબ અસર થાય છે.

જે લોકો રાત્રે કમ્પ્યૂટર પર કામ કરે છે અને ઓછા પ્રકાશમાં ભણે છે, તેમને સ્ટ્રેસ વધતો જ જાય છે. માથાનો દુખાવો, આંખમાં બળતરા જેવી સમસ્યા સતાવી શકે છે.

રૂમમાં રોશનીના કારણે આંખો ભારે થઈ જાય છે અને વારંવાર ઊંઘ બગડે છે.

લાઇટ ચાલું રાખી સૂવાથી તેની સીધી અસર આપણી ઊંઘ પર પડે છે. શરીર જકડાઇ જાય છે અને સતત થાકનો અનુભવ થાય છે.

સ્ટ્રેસ લેવલ વધવાના કારણે હ્રદય અને બ્લડપ્રેશર સંબંધી રોગ થવાની શક્યતા પણ વધી જાય છે.

શક્યતા વધી જાય છે બ્રેસ્ટ કેન્સરની

રાત્રે લાઇટ ચાલુ રાખી સૂવાથી મહિલાઓમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરની શક્યતા 20% જેટલી વધી જાય છે. શરીરને પ્રાકૃતિક રૂપે રાત્રે રોશનીની જરૂર નથી હોતી. સતત આ આદતથી શરીરને ઘણું નુકસાન પહોંચે છે. રાત્રે રોશનીથી શરીરની અંદરની કેન્સરની કોશિકાઓ એક્ટિવ થાય છે. અંધારામાં સૂતી સ્ત્રીઓમાં આ રિક્સ ઘણું ઘટી જાય છે. આમ તો રોશની શરીર માટે દવાનું કામ કરે છે, પરંતુ જરૂર કરતાં વધારે દવાઓનું સેવન પણ ઘાતક નીવડી શકે છે.

