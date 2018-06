ડંબલની પરમિશન ન મળતા પાણીની ડોલ ભરીને કર્યું વર્કઆઉટ, આપ્યો બેસ્ટ શેપ

હેલ્થ ડેસ્કઃ 90ના દાયકાથી લઈને ફિલ્મ અગ્નિપથમાં કાંચાના રોલ સુધી એક્ટર સંજય દત્તે બોડી પર ખૂબ મહેનત કરી છે. આજે રિલીઝ થયેલી તેની લાઇફ પર બેસ્ડ ફિલ્મ સંજૂમાં તેના બોડી ટ્રાંસફોર્મેશનને બતાવવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂરે સંજય દત્તનો રોલ કર્યો છે. ફિલ્મમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે અનેક ગંભીર બાબતોના આરોપી રહેલા સંજય દત્તે જેલમાં પણ પોતાની ફિટનેસ જાળવી રાખી હતી. જાણીએ પુણેની યેરવડા જેલમાં પણ ઇક્વિપમેન્ટ વિના 59 વર્ષના સંજય દત્તે કેવી રીતે બોડી બિલ્ડ કરી અને સિક્સપેક એબ્સ બનાવ્યા. જેલથી નીકળ્યા પછી બેસ્ટ શેપમાં હતી બોડી ફિટનેસ ફ્રીક સંજય દત્તે જેલ અધિકારીઓ પાસે ડંબલ લાવવાની પરમિશન માંગી હતી, પરંતુ અધિકારીઓએ ઇંકાર કરી દીધો હતો. આવી સ્થિતિમાં સંજયે ડંબલના ઓપ્શનના રૂપમાં 2 ડોલમાં પાણી ભરીને બેરેકમાં વર્કઆઉટ કર્યું હતું. વર્કઆઉટ શેડ્યૂલને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરી સંજયે જેલમાં જ સિક્સ પેક બનાવ્યા હતા. જેલથી બહાર આવ્યા પછી તેના પર્સનલ ફિટનેસ ટ્રેનર સુનીલ પ્રાભલેએ પણ માન્યું કે સંજયે પોતાની બોડીને બેસ્ટ શેપ આપ્યો હતો. 5 દિવસનો વર્કઆઉટ પ્લાન 1. પહેલો દિવસઃ અપર બોડી વર્કઆઉટ - આશરે 60 મિનિટના વર્કઆઉટમાં 3-3 સેટ પુશઅપ્સ અને પુલઅપ્સ.

- બંનેના 10-10 રિપિટેશન. 2. બીજો દિવસઃ લોઅર બોડી વર્કઆઉટ - બોડીવેટ સ્કવોટ્સના 6 સેટ 15 રિપિટેશનની સાથે

- વન-લેગ્ડ સ્કવોટ્સના 3 સેટ 10 રિપિટેશનની સાથે

- સ્પિલ્ટ સ્કવોટ્સના 3 સેટ 10 રિપિટેશનની સાથે

- લંજેસના 8 સેટ 10 રિપિટેશનની સાથે

- પુલઅપ્સના 3 સેટ

- પ્રેસઅપ્સના 3 સેટ 3. ત્રીજો દિવસઃ કોર વર્કઆઉટ - 50, 60 અને 70 ક્રંચેસ. એક મિનિટના રેસ્ટના ગેપ પર તેને કરવાના હતા.

- 80 ઓબ્લીક ક્રંચેસ (બંને સાઇડ 40-40)

- 40 લેગ રેજેજ (જેલની રૉડની મદદથી) 4. ચોથો દિવસઃ નો વર્કઆઉટ - ચોથો દિવસ આરામ માટે નક્કી કર્યો હતો જેથી બોડીને રિલેક્સ કરી શકાય. 5. પાંચમો દિવસઃ રિપીટ વર્કઆઉટ - વર્કઆઉટ શેડ્યૂલના છેલ્લા દિવસે 4 દિવસની એક્સરસાઇઝને રિપીટ કરવાની હતી. એક્સપર્ટ કમેન્ટઃ ઇક્વિપમેન્ટ વિના વર્કઆઉટ બેસ્ટ, પરંતુ પહેલી વખત ટ્રેનરની દેખરેખમાં જ કરો ફિટનેસ ટ્રેનર વિનોદ સિંહ મુજબ જરૂરી નથી કે દરેક વર્કઆઉટને જિમમાં જ કરવામાં આવે. કેટલાક એવા વર્કઆઉટ છે જે પૂરી બોડી માટે કરવામાં આવે છે અને તેને ક્યાંય પણ સરળતાથી કરી શકાય છે. સૌથી જરૂરી વાત છે કે પહેલી વખત કરી રહ્યા હોવ તો ટ્રેનરની દેખરેખમાં જ કરો જેથી તેને કરવાની સાચી રીત જાણી શકાય. તેને માત્ર વીડિયો જોઇને કરવાથી બચો કારણ કે તેને કરતી વખતે બોડી પોશ્ચર યોગ્ય ન હોવા પર ઇજા થવાનો ખતરો રહે છે. ક્યા વર્કઆઉટ સામેલ કરવા જોઈએ? જો સંપૂર્ણ બોડીની એક્સરસાઇઝ કરવા ઈચ્છો છો તો પુલઅપ્સ, પુશઅપ્સ, ક્રંચેસ, લંજેસ, સ્કવોટ્સ અને પ્લેન્ક તમારા રૂટિનમાં સામેલ કરો. આ બોડીને શેપ આપવાની સાથે ચરબી પણ બર્ન કરે છે. બેસ્ટ પરિણામ માટે તેનું શેડ્યૂલ બનાવો અને ફોલો કરો. વર્કઆઉટ સિવાય સૌથી વધુ ધ્યાન રાખવાની વાત છે ડાયટ. ખાવામાં હાઇ કેલેરી ફૂડ જેમ કે ફરસાણ, જંકફૂડ, સ્ટ્રીટ ફૂડ લેવાથી બચો. ડાયટમાં પ્રોટીન જરૂર સામેલ કરો. તેના માટે બદામ અને ઇંડા સામેલ કરી શકો છો. આ પણ વાંચોઃ- આ ખાસ રૂટિન ફોલો કરી યંગ દેખાય છે અનિલ કપૂર, તમેય કરી શકો છો ટ્રાય

If you think that jail can only make you weak and pale, then Sanju baba’s six packs will clear your misconceptions. Despite being locked up in a tiny cell with limited access to the outside world, and with food that has no nutritional value, the actor managed to get a body that takes rigorous gym workout plans.