ઇલાજ નથી આ બીમારીનો, યોગ્ય સમયે નિદાન ન થાય તો વિકાસ અટકે છે બાળકનો

હેલ્થ ડેસ્ક: છોકરો હોય કે છોકરી કેટલાંક લક્ષણો દેખાય તો, તરત જ ડૉક્ટરનો સંપર્ક સાધવો જોઇએ. આવા સમયે તાત્કાલિક પગલાં ભરવામાં ન આવે તો, જીવનભર પછતાવાનો વારો પણ આવી શકે છે.

આ વિશે વિસ્તૃતમાં જણાવી રહ્યા છે શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ....

ડૉક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર દર એક હજાર બાળકોમાં ચાર-પાંચ બાળકો આવી બીમારીથી પીડિત હોય છે, જે તેમને જીવનભર સતાવે છે. જોકે આ બીમારી કોઇપણ ઉંમરમાં થઈ શકે છે. પહેલાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે, આ બીમારી ભારતમાં જોવા નથી મળતી, પરંતુ હવે ભારતમાં પણ આવા કેસ જોવા મળવા લાગ્યા છે. આ બીમારી મોટાભાગે વારસાગત હોય છે, જેનો કોઇ ઇલાજ નથી. માત્ર ઘઉંની બનેલી વાનગીઓ સદંતર બંધ કરવાથી બચી શકાય છે આ બીમારીથી.

શું છે ઘઉંની એલર્જીનું કારણ

છ મહિનાથી નાનાં નવજાત બાળકોને ઘઉંની વાનગીઓ ખવડાવાથી આ બીમારી થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. આ ઉપરાંત પેટ ખરાબ હોય ત્યારે ઘઉં ખાવાથી આ બીમારી થવાની શક્યતા વધી જાય છે. ઘઉં ખાવાથી આંતરડાં પર ઘા પડે છે અને ગ્લૂટેન અંદર જતું રહે છે.

એલર્જી થવાનાં કારણ

પેટ ખરાબ થવું, ડાયેરિયા થવું, પેટ અને હાડકાંમાં દુખાવો થવો. કેટલાંક પેશન્ટને કબજિયાતની સમસ્યા પણ સતાવી શકે છે. વજન ઘટવું, લોહીની ઉણપ થવી અને વારંવાર ફ્રેક્ચરની સમસ્યા થઈ શકે છે.

તપાસ અને ઇલાજ

આમાંનાં કોઇ પણ લક્ષણ દેખાય તો સૌપ્રથમ ડૉક્ટરનો સંપર્ક સાધવો. આ દરમિયાન પીડિતનો ટીટીજી ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. તેની પુષ્ટિ બાદ બાયોપ્સી કરવામાં આવે છે. ઈલાજ તરીકે તેમને ઘઉં અને ઘઉંની વાનગીઓ આપવાની બંધ કરવામાં આવે છે.

ટાઇપ વન ડાયાબિટીસના પેશન્ટને થાય છે જલદી

ટાઇપ વન ડાયાબિટીસના પેશન્ટ અને થાઇરોઇડના દરદીઓને ઘઉંની એલર્જી જલદી થાય છે.

યોગ્ય સમયે આ બીમારીને ઓળખી ઘઉંની વાનગીઓ બંધ કરવામાં ન આવે તો, બાળકોનો વિકાસ પણ અટકી શકે છે. આ એલર્જીના કારણે ઘણાં બાળકોની ઊંચાઇ તેમની ઉંમર પ્રમાણે ઓછી હોય છે.

