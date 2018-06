ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન જ માતા ધ્યાનમાં રાખે આ 8 વાતો તો, બાળક આવશે Intelligent

હેલ્થ ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કૂખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે. બાળક કૂખમાં હોય ત્યારે જ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યું પણ બને છે. પ્રેગ્નન્ટ મહિલા માટે બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલે કેટલીક ટિપ્સ જણાવી છે જે આવનારા બાળકને િજન્ટ બનાવવામાં મદદ કરશેઃ - વાર્તા સાંભળવાની આદત પાડો: બાળક ગર્ભમાં 3 માસનું થાય ત્યારથી જ તેને વાર્તા સંભળાવો, જેથી તે ભાષાને ઓળખશે અને શબ્દો અને અવાજો યાદ રાખવા લાગશે.

- સક્રિય રહો: બાળક કૂખમાં વિકસી રહ્યું હોય ત્યારથી જ તમારી બોલ-ચાલ, સ્વાસ્થ્ય અને વિચારોની અસર તેના પર પડે છે. તમે જેટલા ખુશ અને તંદુરસ્ત રહેશો તેની અસર બાળક પર રહેશે.

- સૂર્યસ્નાન કરો: ગર્ભાવસ્થા સમયે રોજ સવારે 20 મિનિટ સૂર્યસ્નાન તમારા અને આવનાર બાળક, બંન્ને માટે ફાયદાકારક રહેશે. તેનાથી વિટામિન ડીની ઉણપ પૂરી થશે.

- બાળકને માલિશ કરો: ગર્ભાવસ્થાના 20મા વીકથી બાળક આભાસ કરવાનું શરૂ કરે છે. પેટ પર ઓલિવ ઓઈલ કે બદામના તેલથી માલિશ કરવી. બાળક મા-બાપના સ્પર્શને પણ ઓળખે છે.

- બાળક સાથે વાત કરો: વિજ્ઞાન અનુસાર બાળક 16મા વીકથી જ સાંભળવા લાગે છે. એટલે તેની સાથે વાત કરવાથી તેના મગજથી કાનની કોશિકાઓ વિકસે છે.

- અલગ-અલગ પ્રકારનું ખાઓ: બાળકના માનસિક અને ભાવાત્મક વિકાસ માટે ડિનરમાં અલગ-અલગ ભોજન લો. બાળકની સ્વાદ કોશિકાઓ 12 વીકમાં વિકસી જાય છે.

- ધીમું સંગીત સાંભળો: માતાની કૂખમાં બાળક સંગીત સાંભળે તો તેના શરીરમાં હોર્મોન્સ ઉત્પન્ન થાય છે. જેનાથી તેને ખુશી અને શાંતિ મળે છે.

- નર્સરીની કવિતાઓ વાંચો: બાળક કૂખમાં હોય ત્યારે જ નર્સરીની પોયમ સંભળાવાથી સ્કૂલમાં જલદી શીખી જશે.

Click here to Know 8 very Healpful, Important and scientificaly proven Pregnancy Tips to get very smart, active and intelligent baby