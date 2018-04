પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન તમે તો નથી કરતાં ને આ 1 ભૂલ, બાળક જન્મી શકે છે ડાબોડી

યૂટિલિટી ડેસ્ક: દુનિયામાં દર 10 વ્યક્તિઓમાં 1 વ્યક્તિ ડાબોડી હોય છે. કેટલાક લોકો એમ માનતા હોય છે કે, ડાબોડી લોકો બધુ ક્રિએટિવ હોય છે તો કેટલાક લોકો એમ માનતા હોય છે તેઓ ભણવામાં બહુ હોશિયાર હોય છે, પરંતુ આમાં ખરેખર સાચું શું એ બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. ટોપ ટેનિસ પ્લેયર્સમાં 40% કરતાં પણ વધુ ડાબોડી છે, જેના પરથી ઘણા લોકો એમ પણ માનતા હોય છે કે, તેઓ સ્પોર્ટ્સમાં માહેર હોય છે.

સાયંસનું માનીએ તો, ક્રિએટિવિટીને ડાબોડી સાથે કઈં લેવા-દેવા નથી. ડાબોડી હોવું એ જેનેટીક હોય છે. દર 4 ડાબોડીમાંથી એકનું કારણ આનુવાંશિક હોય છે, પરંતુ બધા માટે આ જ કારણ માનવું પણ યોગ્ય નથી.

બ્રિટીશ અભ્યાસ પ્રમાણે પ્રેગ્નન્સીમાં સ્ટ્રેસ લેવાથી બાળક ડાબોડી બાળક જન્મવાની શક્યતા વધી જાય છે. આ સમયે વધુ સ્ટ્રેસ લેવાથી બાળક ઓછા વજનવાળુ અને ડાબોડી જન્મી શકે છે. તો બેલ્જિયમમાં થયેલ એક રિસર્ચ અનુસાર સામાન્ય કરતાં ટ્વિન્સ બાળકોમાં ડાબોડી હોવાની શક્યતા વધુ હોય છે. આ અભ્યાસ મુજબ, 21% ટ્વિન્સ બાળકો ડાબોડી હોય છે. લેફ્ટ હેન્ડેડ લોકોમાં સીજોફ્રીનિયા, સાઇકોટિક ડિસઓર્ડર જેવી મગજની બિમારી હોવાની આશંકા વધારે હોય છે.

Click here to Know the parenting and pregnancy Tips with scientic reason for born of left handed baby and about their health situation