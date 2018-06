વધારે પડતી નાની કે મોટી ઉંમરમાં પ્રેગ્નન્ટ થવાથી બાળક જન્મી શકે છે વિકૃત કે નબળું

હેલ્થ ડેસ્ક: એક સ્ત્રી જ્યારે માતા બને છે ત્યારે તે સંપૂર્ણ સ્ત્રી કહેવાય છે. જોકે આજકાલની બીઝી લાઇફના કારણે માતા બનવાનો નિર્ણય લેવામાં ઘણું મોડું કરી દે છે, જેની સીધી અસર આવનાર બાળક પર પડે છે. કેટલીકવાર ગર્ભસ્થ શિશુમાં વિકૃતિ હોવાની આશંકા પણ વધી જાય છે.

શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે મહિલાઓ માટે બાળકને જન્મ આપવા માટે સૌથી યોગ્ય ઉંમર કઈ છે.

મહિલાઓ માટે બાળકને જન્મ આપવા માટે સૌથી યોગ્ય ઉંમર 20 થી 35 વર્ષ વચ્ચેની છે. તેના પહેલાં કે પછી ગર્ભ ધારણ કરવાથી ગર્ભસ્થ શિશુમાં વિકૃતિની આશંકા વધી થાય છે.

ન્યૂઝીલેન્ડમાં થયેલ એક રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું મળ્યું છે કે, જે મહિલાઓ લગ્ન બાદ તરત પ્રેગ્નન્સીનું વિચારે છે તેમને ગર્ભધારણમાં સમસ્યાઓ આવે છે, ઉપરાંત બાળક પણ અસ્વસ્થ જન્મી શકે છે. આ અવસ્થાને પ્રી-એક્લેંપ્સિયા કહેવાય છે. તો બ્રિટિશ અખબાર 'ધ ડેલી ટેલીગ્રાફ'ના જણાવ્યા અનુસાર લગ્નના છ મહિના બાદ ગર્ભધારણ કરવાથી આ સમસ્યા નડવાની શક્યતા ઘટી જાય છે.

વધારે પડતી નાની કે મોટી ઉંમરમાં ગર્ભધારણ કરવાથી થતું નુકસાન

જે મહિલાઓ 35થી વધુ કે 18 કરતાં નાની ઉંમરમાં ગર્ભધારણ કરે છે, તેમનાં બાળકોમાં માનસિક નબળાઇ પણ જોવા મળે છે ઘણીવાર. આ સિવાય તેમનાં બાળકો અન્ય બાળકોની સરખામણીમાં શારીરિક રીતે પણ નબળાં હોય છે. આમ તો ગર્ભધારણ માટે કોઇ ફિક્સ અંદાજ લગાવી નથી શકાતો, પરંતુ 35 વર્ષની ઉંમર બાદ ગર્ભધારણની શક્યતાઓ પણ ઘટવા લાગે છે.

