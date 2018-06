પેટની સાથે જાંઘની ચરબી પણ ઓગાળશે ડાયટ વગર પણ, નિયમિત કરો આ 1 આસન

હેલ્થ ડેસ્ક: 21 જૂન, 2018ના રોજ વર્લ્ડ યોગ દિવસ છે, જે નિમિત્તે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ એક એવા આસન વિશે, જે તમે કરી શકો છો નિયમિત ઘરે જ. બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ અને અનિયમિત ખાનપાનના કારણે દર 10માંથી 7 લોકો મેદસ્વિતાની સમસ્યાથી પીડાય છે. તેમાંથી મોટાભાગના લોકોને પેટની આસપાસ સૌથી વધુ ચરબી જમા થાય છે, આ ચરબી તેમનો લુક પણ બગાડી નાખે છે. જેનાથી છૂટકારો મેળવવા લોકો ડાયટ, જિમ, કસરત વગેરેનો સહારો લે છે. તો કેટલાક લોકો તો સર્જરીનો પણ સહારો લે છે. પરંતુ તમે એક સરળ રીતથી પણ પેટની ચરબી અને જાંઘ પર જમા થયેલી ચરબી ઓગાળી શકો છો.

નૌકાસન કરીને તમે પણ પેટની ચરબી ઓગાળી એકદમ લચીલું શરીર બનાવી શકો છે અને સાથે-સાથે એબ્સ પણ બને છે.

આ રીતે કરો નૌકાસન

- સૌપ્રથમ મેટ પર પીઠના બળે સીધા સૂઇ જાઓ.

- શ્વાસ લેતાં-લેતાં બંન્ને પગને ઊંચા કતો અને બંન્ને હાથથી પગના પંજાને અડવાનો પ્રયત્ન કરો. શરૂઆતમાં થોડી તકલીફ પડશે, પરંતુ ધીરે-ધીરે બહુ સહેલાઇથી થવા લાગશે.

- ખાસ ધ્યાન રાખવું કે, આ સ્થિતિમાં તમારા શરીરનો અગ્રભાગ અને પગ બંન્ને ઊંચા રહેવા જોઇએ.

- થોડી સેકન્ડ્સ આ સ્થિતિમાં રહ્યા બાદ ધીરે-ધીરે શ્વાસ છોડતાં-છોડતાં સૂઇ જાઓ.

- થોડી સેકન્ડ બાદ આ પ્રક્રિયા ફરી કરો.

- લગભગ 15-15 સેકન્ડ્સના ગેપમાં આ પ્રક્રિયા 5 વાર કરો અને ધીરે-ધીરે તેની સંખ્યા વધારતા જાઓ. આ આસન વધુમાં વધુ 30 વાર કરી શકાય છે.

આ આસન કરવાથી પાચનતંત્ર મજબૂત બને છે. સાથે-સાથે પાચનતંત્ર એસિડિટી, ગેસ, કબજિયાત જેવા પાચનતંત્ર સંબંધિત રોગોમાં પણ રાહત મળે છે. શરૂઆતમાં આ આસન કરવાથી કમર દુખી શકે છે, પરંતુ ધીરે-ધીરે કમર મજબૂત બને છે. * કરોડરજ્જુની સમસ્યાવાળા કે બીપીના દરદીએ આ આસન કરતાં પહેલાં ડૉક્ટરની સલાહ લેવી. માત્ર 3 રૂપિયામાં આખો મહિનો નજીક પણ નહીં ફરકે મચ્છર, બનાવો ઘરે જ

