કોઇપણ ઉંમરના લોકો કરી શકે છે ચેર સૂર્ય નમસ્કાર, શરીરમાં આવશે લચીલાપણું

હેલ્થ ડેસ્ક: વધતી ઉંમરના કારણે ઢીંચણ અને પગમાં દુખાવાની સમસ્યા સતાવવા લાગે છે, પરંતુ પોતાની જાતને એક્ટિવ રાખવાથી આ દુખાવો ધીરે-ધીરે ઓછો કરી શકાય છે. આ લોકો સૂર્ય નમસ્કાર માટે ખુરશીનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જેને ચેર સૂર્ય નમસ્કાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સૂર્ય નમસ્કારથી અકડાઇ ગયેલા સ્નાયુઓ રિલેક્સ થાય છે અને શરીરમાં લચીલાપણું આવે છે. આ સિવાય હાડકાં પણ મજબૂત થાય છે અને તણાવ પણ દૂર થાય છે. યોગ વિશેષક શિવરતન મીણા જણાવે છે ચેર સૂર્ય નમસ્કાર કરવાની સાચી રીતે..

હાથા વગરની ખુરશીનો ઉપયોગ કરવો

સામાન્ય રીતે સૂર્ય નમસ્કારમાં ઊભા થઈને 12 અલગ-અલગ મુદ્રા કરવામાં આવે છે. તેનાથી શરીરમાં લચીલાપણુ આવે છે. જે લોકોને કમર અને ઢીંચણમાં દુખાવો થતો હોય, તેમના માટે ચેર સૂર્ય નમસ્કાર વધુ ફાયદાકારક છે. સૂર્ય નમસ્કાર કોઇપણ ઉંમરના લોકો કરી શકે છે.

આ રીતે કરો અભ્યાસ

- હાથા વગરની ખુરશી પર બેસી પગના તળીયાને જમીન પર ટેકવો અને કમરને ખુરશી સાથે ટેકવો.

- હવે 12 મુદ્રાઓ કરતાં પહેલાં નમસ્કારની સ્થિતિમાં બંન્ને હાથ જોડો. ત્યારબાદ શક્ય હોય એટલા હાથને પાછળની તરફ લઈ જાઇ. ત્યારબાદ હાથને નીચે લાવીને જાંઘ પર મૂકો.

- પહેલાં ડાબા પગને ત્રણ સેકન્ડ માટે સામેની બાજુ સીધો કરો પછી જમીન પર ટેકવી બીજા પગ સાથે આવું જ કરવું.

- કમરને નમાવી બંન્ને હથેળીઓને જમીન પર અડાડો. ત્યારબાદ હાથને આકાશ તરફ સીધા ઉપર લઈ જવા.

- હવે શ્ચાસ લેતાં-લેતાં કમર સીધી કરો અને બંન્ને હાથથી નમસ્કારની મુદ્રામાં લાવી, માથાની ઉપરની તરફ લઈ જાઓ. હવે પ્રારંભિક અવસ્થામાં લઈ જાઓ.

રાખવી આ સાવધાની તેને કરતી વખતે ખુરશી આરામદાયક હોવી જોઇએ.

સૂર્ય નમસ્કાર ક્યારેય ઉતાવળમાં ન કરવા.

સૂર્ય નમસ્કારની મુદ્રાઓ ઝટકાથી ન કરવી. કરિના કરે છે વિક્રમ યોગ તો જેકલીન 108 સૂર્ય નમસ્કાર, શું છે તેમની ફિટનેસનું રહસ્ય

Click here to know about International Yoga Day 2018 How to do Chair Surya Namaskar in any age for many Health benefits