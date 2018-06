કરિના કરે છે વિક્રમ યોગ તો જેકલીન 108 સૂર્ય નમસ્કાર, શું છે તેમની ફિટનેસનું રહસ્ય

હેલ્થ ડેસ્ક: આજકાલ ફિટ રહેવા માટે રોજના વર્કઆઉટની સાથે સેલિબ્રિટીઝ યોગ પણ અચૂક કરે છે. , કરિના કપૂર, જેકલીન, જેવી ઘણી એક્ટ્રેસ છે, જે નિયમિત યોગ કરે છે. સાથે-સાથે લોકોમાં યોગ અંગે જાગૃતિ લાવવા આ લોકો યોગની વિવિધ ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ પણ લે છે. આજે અમે તમને આવી જ કેટલીક સેલિબ્રિટીઝ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જેઓ ફિટ રહેવા અને બૉડીને શેપમાં લાવવા નિયમિત યોગ કરે છે.. શિલ્પા શેટ્ટી: માથાનો દુખાવો સતાવતાં લીધો યોગનો સહારો શિલ્પા શેટ્ટીએ યોગની શરૂઆત માથાના દુખાવાથી રાહત મેળવવા કરી હતી. તેના ફાયદા અને અસર જોઇ શિલ્પાએ તો યોગને નિયમિત કરવાનું શરૂ કર્યું જ, સાથે-સાથે ફિટનેસ ડીવીડી પણ લૉન્ચ કરી. પ્રેગ્નન્સી બાદ શિલ્પાનું વજન બહુ વધી ગયું હતું. તેણે યોગ અને એક્સરસાઇઝની સમદદથી માત્ર 100 દિવસમાં 32 કિલો વજન ઘટાડ્યું. આ વાતનો ખુલાસો શિલ્પાના ફિટનેસ ટ્રેનર એ કર્યો હતો. શિલ્પાને આષ્ટાંગ યોગ કરવા બહુ ગમે છે. જેકલીન ફર્નાડીસ: 108 વાર કરે છે સૂર્ય નમસ્કાર શ્રીલંકન બ્યૂટી જેકલીન ફર્નાડીસ રોજ જિમ જતાં પહેલાં એક કલાક યોગ કરે છે. તે રોજ 108 વાર સૂર્ય નમસ્કાર કરે છે. આ સિવાય તે નિયમિત હઠ અને આષ્ટાંગ યોગ કરે છે. ફિટનેસ પ્રેમી જેકલીન રોજ નવા-નવા વર્કઆઉટ ટ્રાય કરે છે. જેના વીડિયો તે ઈંસ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ પણ કરે છે.

કરિના કપૂર: ઝીરો ફિગરનું સિક્રેટ પાવર અને વિક્રમ યોગ હેલ્ધી બૉડીને સાઇઝ ઝીરોમાં કન્વર્ટ કરનાર કરિના કપૂર નિયમિત પાવર અને વિક્રમ યોગ કરે છે. આ સિવાય તે 50 વાર સૂર્ય નમસ્કાર પણ કરે છે. પ્રેગ્નન્સી બાદ તે તેના જૂના અવતારમાં પાછી ફરવાનો શ્રેય યોગ અને નિયમિત વર્કઆઉટને આપે છે. : વિક્રમ યોગ છે ફિટનેસનું સિક્રેટ 62 વર્ષના અનિલ કપૂર આજે પણ ફિટ છે અને તેમની ઉંમરની અસર તેમની બૉડી કે ચહેરા પર જરા પણ નથી દેખાતી. અનિલ કપૂર ફિટનેસ રૂટિનમાં વર્ષોથી હૉટ યોગ કરે છે. જેને 50 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરમાં કરવામાં આવે છે. જેનાથી માંસપેશિઓમાંથી ચરબી ઓગળે છે અને માંસપેશિઓ જકડાતી નથી.

બિપાશા બાસુ: કૉમ્બિનેશન યોગથી રહે છે ફિટ

ફિટનેસ આઇકન બિપાશા બાસુ ઘણા સમયથી યોગ કરે છે. વર્કઆઉટમાં અવનવા એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરતી બિપાશાએ ઘણી ફિટનેસ ડીવીડી પણ લૉન્ચ કરી છે. તે રોજ 108 વાર સૂર્ય નમસ્કાર કરે છે. આ સિવાય તે કૉમ્બિનેશન યોગ કરે છે. જે કાર્ડિયો અને યોગનું કૉમ્બિનેશન છે. બિપા ા જણાવ્યા અનુસાર આ કૉમ્બિનેશન બૉડીને શેપમાં રાખવાની સાથે-સાથે મસલ્સને પણ મજબૂત બનાવે છે. પેટની સાથે જાંઘની ચરબી પણ ઓગાળશે ડાયટ વગર પણ, નિયમિત કરો આ 1 આસન

Click here to Know about International Yoga Day 2018 ane celebrities who do Yoga daily to remain Fit, healthy and beautiful