પુરૂષોએ બોડીના આ 9 પોઇન્ટ્સ દબાવવા, ઈનફર્ટિલિટીની પ્રોબ્લેમ ઝડપથી થશે દૂર

હેલ્થ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગનાઇજેશન મુજબ આજકાલની લાઇફસ્ટાઇલના કારણે પુરૂષોમાં યંગ એજમાં ઈન્ફર્ટિલિટીના કિસ્સાઓ વધતા જઈ રહ્યા છે. ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાયટીના એમપી ચેપ્ટરના હેડ ડો. રણધીર સિંહ કહે છે કે મોટાભાગના ઈન્ફર્ટિલિટીના કિસ્સાઓમાં સારવાર શક્ય છે. જોકે, તેના માટે આપવામાં આવતી દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ પણ થઈ શકે છે. એક્યુપ્રેશર છે બેસ્ટ ઓપ્શન

એક્યુપ્રેશર અને અલ્ટરનેટિવ મેડિસિન એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણીનો દાવો છે કે એક્યુપ્રેશરના માધ્યમથી પુરૂષોમાં સાઇડ ઇફેક્ટ વિના પણ ફર્ટિલિટી વધારી શકાય છે. ડો. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે એવા 9 પોઇન્ટ્સ વિશે જ્યાં રેગ્યુલર દબાવવાથી ફર્ટિલિટી વધી શકે છે. 1.B23 and B47

B23 અને B47 (બ્લેડર 23 અને બ્લેડર 47)

લોઅર બેકમાં સ્થિત આ પોઇન્ટ્સ સી ઓફ વાઇટેલિટી કહેવાય છે. અહીં પ્રેશર આપવાથી પ્રીમેચ્યોર ઇજાકુલેશન જેવી પ્રોબ્લેમમાં ફાયદો થાય છે. 2.K1

કે વન અથવા કિડની વન

આ પોઇન્ટ બબલિંગ સ્પ્રિંગ કહેવાય છે અને આ પગની પાનીની નીચે હોય છે. અહીં દબાવવા પર ઇરેક્ટાઇલ ડિસ્ફંક્શનમાં ફાયદો થાય છે. 3.K3

કે થ્રી અથવા કિડની થ્રી

આ પોઇન્ટને બિગર સ્ટ્રીમ પણ કહેવાય છે. આ એડીની ઉપર હોય છે. અહીં દબાવવાથી સેક્સુઅલ ટેન્શન અને નબળાઈ દૂર થાય છે. 4.St36

એસટી થર્ટી સિક્સ અથવા સ્ટમક થર્ટી સિક્સ

તેને થ્રી માઇલ પોઇન્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. આ ઘૂંટણથી આશરે 4 આંગળી નીચે હોય છે. અહીં દબાવવાથી રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ વધુ એક્ટિવ થાય છે. 5.CV4

સીવી ફોર અથવા કોન્સેપ્શન વેસલ ફોર

તેને ગેટ ઓરિજિન પણ કહેવામાં આવે છે. આ નાભિથી આશરે 4 આંગળી નીચે હોય છે. અહીં દબાવવા પર જેનિટલ ઓર્ગન સાથે જોડાયેલી પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે. 6.B27 and B34 બ્લેડર 27 અને બ્લેડર 34 આ સેકરલ પોઇન્ટ્સ કહેવાય છે. આ સ્પાઇનની નીચે અને ટેલબોનની ઠીક ઉપર હોય છે. અહીં દબાવવાથી મેલ ડિસ્ફંક્શનમાં ફાયદો થાય છે. 7. CV6

સીવી સિક્સ અથવા કોન્સેપ્શન વેસલ સિક્સ

આ પોઇન્ટ નાભિથી આશરે 3 આંગળી નીચે હોય છે. અહીં દબાવવા પર મેલ ડિસ્ફંક્શન અને રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે. 8. Sp12

એસપી ટ્વેલ્વ અથવા સ્પ્લીન ટ્વેલ્વ

તેને રશિંગ ડોર પણ કહેવામાં આવે છે. આ પેલ્વિક એરિયામાં સાથળના જોઇન્ટ પાસે હોય છે. અહીં દબાવવાથી સારણગાંઠ અને ઇન્ફર્ટિલિટીમાં ફાયદો થાય છે. 9. Sp13

એસપી થર્ટીન અથવા સ્પ્લીન થર્ટીન તેને મેન્સન કોર્ટેજ પણ કહેવામાં આવે છે. આ પોઇન્ટ પણ પેલ્વિક એરિયામાં હોય છે. અહીં દબાવવાથી ઇરેક્ટાઇલ ડિસ્ફંક્શનમાં ફાયદો થાય છે.

