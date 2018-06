ગ્લોઇંગ સ્કિન માટે વીકમાં 3 વખત કરો કાચાં દૂધનો ઉપયોગ, ચહેરો લાગશે ચમકવા

હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ. કેવી રીતે અજમાવશો?

કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરી લો. તેને 20 મિનિટ સુધી ચહેરા પર લગાવો. પછી ચહેરાની હળવા હાથે માલિશ કરીને પાણીથી ધોઈ લો. શું ફાયદો થશે?

તેનાથી રંગ ગોરો થશે. પિંપલ્સ ઠીક થઈ જશે. કેટલી વખત લગાવવવું?

સપ્તાહમાં 4 વખત લગાવો. એક મહિનામાં ચહેરો ચમકી ઊઠશે. કેવી રીતે છે ફાયદાકારક?

કાચાં દૂધમાં લેક્ટિક એસિડ, વિટામિન E હોય છે. હળદરમાં રહેલી એન્ટીસેપ્ટિક પ્રોપર્ટીઝ અને કર્ક્યુમિનથી રંગ ગોરો થાય છે. તેનાથી પિંપલ્સ, રેશિઝ જેવી સ્કિન પ્રોબ્લેમ પણ દૂર થાય છે. શું સાવચેતી રાખવી?

કાચાં દૂધમાં હળદરની માત્રા ચપટીથી વધારે ન રાખો. તેનાથી એલર્જી થઈ શકે છે. તાજાં કાચાં દૂધનો જ ઉપયોગ કરો. તેને વધુ સમય સુધી રાખવા પર દૂધ ખરાબ થઈ જશે. કાચાં દૂધના 5 અન્ય ફાયદા -તેને લગાવીને હળવા હાથે રબ કરવાથી સ્કિન સોફ્ટ થાય છે. -કાચાં દૂધથી સ્કિન ટાઇટ થાય છે. રિંકલ્સથી બચાવ થાય છે. -કાચું દૂધ લગાવવાથી ડેડ સ્કિન નીકળી જાય છે. તેનાથી સન ટેનની અસર ઓછી થાય છે. -તેનાથી ચહેરાના ડાઘ દૂર થાય છે. -આ ડાર્કનેસ દૂર કરવામાં ફાયદાકારક છે. આ પણ વાંચોઃ- રોજ સવારે ખાલી પેટ પીવો ધાણાનું પાણી, એકસાથે 7 સમસ્યાઓમાં થશે ફાયદો

