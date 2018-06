જાંબુ, બ્રોકલી કે કેરી, આંખોને હેલ્ધી રાખવા માટે ડાયટમાં કરો સામેલ

હેલ્થ ડેસ્કઃ આંખો શરીરનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. જો તેની સંભાળ યોગ્ય રીતે કરવામાં ન આવે તો આંખોની રોશની ઓછી થવા લાગે છે. પરંતુ જો તમે તમારી ડાયટમાં લીલા શાકભાજી અને ફળ સામેલ કરી લો તો આંખોમાં થતી સમસ્યાથી બચી શકાય છે. નેત્ર રોગ નિષ્ણાત ડો. આકાશ દુબે જણાવી રહ્યા છે આંખોને હેલ્ધી રાખવાના ઉપાય વિશે. જાંબુ

તેમાં વિટામિન A અને C ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે જે આંખો સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓથી છુટકારો અપાવી આંખોની રોશની વધારવામાં મદદ કરે છે. ગાજર

ગાજરમાં કેરોટિનોઇડ અને બીટા કેરોટીન નામના તત્વો હોય છે જે આંખોને નબળી થવાથી બચાવે છે. આ સિવાય ગાજરનો જ્યૂસ પીવાથી અકાળે થતી આંખોની પરેશાનીઓથી પણ બચી શકાય છે. કેરી

કેરીમાં પણ કરોટિનોઇડ ભરપૂર પ્રમાણમાં રહેલા છે એટલે તેના સેવનથી આંખો સ્વસ્થ રહે છે. અખરોટ

તેમાં ઓમેગા-3 એસિડ હોય છે. જો તમારા ઘરમાં નાના બાળકોને આંખોની પ્રોબ્લેમ હોય તો આ તેમના માટે ફાયદાકરાક સાબિત થઈ શકે છે. બ્રોકલી

તેમાં એન્ટિઓક્સીડેન્ટ અને વિટામિન રહેલા છે, જે આંખોમાં થતી પરેશાનીઓથી બચાવે છે. માછલી

તેમાં ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ રહેલું છે જે આંખોના બ્લડ સેલ્સને મજબૂત બનાવવાનું કામ કરે છે. ઇંડા

તેમાં પ્રોટીન અને વિટામિન A ભરપૂર પ્રામણમાં હોય છે જે આંખો માટે ફાયદાકારક છે. ખાટા ફળ

ખાટા ફળ જેમ કે લીંબુ, મોસંબી, નારંગીમાં વિટામિન C સિવાય B-12 અને બીટા કેરોટીન ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે જે આંખો માટે ફાયદાકારક છે. લીલા શાકભાજી

તેમાં વિટામિન A અને કેરોટીન વધુ પ્રમાણમાં હોય છે જે આંખોની રોશની વધારવામાં મદદ કરે છે. તમારે પાલક, મેથી, કોબીજ અને મૂળાના પાન બધામાં આ બે તત્વો રહેલા હોય છે. આંખો નબળી થવાના કારણો ઓછા પ્રકાશમાં વાંચવું

ઓછા પ્રકાશમાં વાંચવાથી આંખોની કીકી ફેલાય જાય છે તેનાથી તમારા માટે નજીક અને દૂરની વસ્તુઓની વચ્ચે અંતર કરવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. સતત ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ક્રીન જોવી

શોધ મુજબ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ક્રીન જેમ કે આપણાં કમ્પ્યૂટર, ટીવી અને સ્માર્ટફોનથી નીકળતી બ્લૂ રેઝ નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. સ્મોકિંગ

સ્મોકિંગ કરવાથી રેટિનાના કેન્દ્રના મેક્યુલાને નુકસાન પહોંચાડે છે. આપણે આપણી આંખોની સામે જે વસ્તુઓ જોઈએ છીએ તેના માટે મેક્યુલા જવાબદાર હોય છે. ઉંમર વધવાની સાથે-સાથે આ નબળો થવા લાગે છે. પરંતુ સ્મોકિંગ કરનારા લોકોમાં તેની સમસ્યા ઉંમર પહેલા જ આવવા લાગે છે. અલ્ટ્રાવાયલેટ કિરણો

તડકામાં વધુ સમય સુધી રહેવાથી મોતિયાનો ખતરો વધી શકે છે. સૂર્યની અલ્ટ્રાવાયલેટ કિરણો કોર્નિયાને બાળી નાખે છે, જેનાથી આંખોની રોશની પર વિપરીત પ્રભાવ પડે છે. આંખો ઓછી પટપટાવવી

સામાન્ય રીતે આંખો એક મિનિટમાં 10થી 15 વખત ફડકે છે, પરંતુ કમ્પ્યૂટર સ્ક્રીન પર કામ કરતી વખતે 4થી 5 વખત જ આંખો પટપટાવતા હોય છે, જેનાથી ડ્રાઇ આઇ સિન્ડ્રોમ, ખંજવાળ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આંખો ન પટપટાવવાથી લ્યૂબ્રિકેન્ટ યોગ્ય રીતે આંખોમાં ફેલાતું નથી, જેનાથી ખંજવાળ અને પાણી વહેવાની સમસ્યા થાય છે. આ પણ વાંચોઃ- આ ખાસ રૂટિન ફોલો કરી યંગ દેખાય છે અનિલ કપૂર, તમેય કરી શકો છો ટ્રાય

