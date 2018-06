એરંડિયુ, બેકિંગ સોડા, હળદર સહિત ઘરમાં જ રહેલી આ વસ્તુઓ છૂટકારો અપાવી શકે છે મસાથી

હેલ્થ ડેસ્ક: શરીરમાં ક્યાંય પણ મસાના કારણે સુંદરતા ઓછી થઈ જાય છે, તેમાં પણ ચહેરા પર મસા સૌથી વધુ મોટી સમસ્યા છે. મસા થવાનું મુખ્ય કારણ પેપીલોમા વાયરસ છે. ત્વચા પર આ વાયરસ આવવાથી નાના, ખરબચડા પીંડ બની જાય છે, જેને મસા કહેવાય છે. કેટલાક સરળ ઘરેલુ નૂસખાથી આ મસાથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. ૧. બેકિંગ સોડા અને એરંડિયું સરખી માત્રામાં લઈ બરાબર મિક્સ કરી મસા પર લગાવવાથી ધીરે-ધીરે મસા જતા રહે છે.

૨. વડના પાનનો રસ મસા માટે અસરકારક ઉપાય છે. તેને ત્વચા પર લગાવવાથી ત્વચા સૌમ્ય રહે છે અને મસા પણ જાતે જ ખરવા લાગે છે.

૩. દરરોજ સવાર-સાંજ લીંબુની ચીરી દસેક મિનિટ ચામડીના મસાવાળા ભાગ પર ઘસવાથી મસા દૂર થાય છે.

૪. હળદર અને મીઠું પાણીમાં કાલવી મસા પર લગાડી રાખવાથી મસા મટે છે.

૫. મોરની અઘારને વિનેઘારમાં ઘસીને મસા પર દિવસમાં બે-ચાર વાર લગાડવું અને ચારેક કલાક રહેવા દેવું. રાત્રે સૂતી વખતે લગાડીને આખી રાત એમજ રહેવા દેવું. બહું જલદી મટશે મસા.

(માહિતી: બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ)

