2 મહિનામાં દારૂની લતમાંથી કાયમ માટે છૂટકારો અપાવશે આ રામબાણ ઇલાજ

હેલ્થ ડેસ્ક: શરૂઆતમાં શોખ તરીકે શરૂ થયેલી દારૂની આદત ધીરે-ધીરે લત બનતી જાય છે. આ લત પડી ગયા પછી કેટલીકવાર એ લોકો જાતે એમાંથી છૂટકારો મેળવવા ઇચ્છતા હોય છે તો કેટલીકવાર ઘરના લોકો તેમની આ આદતથી છૂટકારો મેળવવા ઇચ્છતા હોય છે.

શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે દારૂની આદતમાંથી છૂટકારો મેળવવાનો રામબાણ ઇલાજ...

કેવી રીતે બનાવવો ઉકાળો

સામગ્રી: સૂંઠ

અજમો

પાણી

રીત:

એક તપેલીમાં 1 ગ્લાસ પાણી લો. આ પાણીમાં એક ચમચી સૂંઠ અને એક ચમચી અજમો નાખી પાણી અડધું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળો. ઉકળી જાય એટલે આ પાણીને ગરણીથી ગાળી એક કાચના વાસણમાં ભરી દો. ઉકાળો વધુ બનાવવો હોય તો, તે પ્રમાણે સામગ્રી લઈ શકો છો. આ મિશ્રણનું ડાયરેક્ટ સેવન ન કરવું. એક કાચના વાસણમાં ભરી 48 કલાક સુધી ફ્રિજમાં મૂકી દો. 48 કલાક બાદ આ મિશ્રણ પીવાલાયક થઈ જશે. નુસખો ઉપયોગમાં લેવાની રીત:

48 કલાક બાદ આ મિશ્રણ સવારે ઊઠ્યા બાદ અને રાત્રે સૂતાં પહેલાં અડધો-અડધો કલાક દારૂના આદતી માણસને પીવડાવી દો. નિયમિત આ ઉકાળો પીવાથી ધીરે-ધીરે દારૂ પીવાની ઇચ્છા જ મરી જાય છે. દારૂ પીવાથી શરીરમાં સલ્ફરની માત્રા ઘટી જાય છે. આ ઉકાળો પીવાથી સલ્ફરનું સ્તર સામાન્ય થઈ જાય છે અને દારૂ પીવાની ઇચ્છા મરી જાય છે.

નિયમિત 2 મહિના સુધી આ ઉપાય કરવાથી દારૂ પીવાની આદત સદંતર છૂટી શકે છે. પેટની સાથે જાંઘની ચરબી પણ ઓગાળશે ડાયટ વગર પણ, નિયમિત કરો આ 1 આસન

Click here to Know about Home Remedies to get rid from habit of Drink Habit in just two months