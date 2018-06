કોઇપણ જાતની દવા વગર સ્ટ્રેચ માર્ક્સ દૂર કરશે આ ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુઓ

હેલ્થ ડેસ્ક: સ્ટ્રેચ માર્ક્સની સમસ્યાનો સામનો લગભગ દરેક સ્ત્રી કરતી જ હોય છે. સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પ્રેગ્નન્સી, બોડી બિલ્ડીંગ, એક્સ્ટ્રા વેટ ગેન અથવા વધતી ઉંમરના કારણે પડતા હોય છે. આ માટે કેટલાક ઘરેલુ નુસખા કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી ફાયદો મળે છે. બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે સ્ટ્રેચ માર્ક્સ દૂર કરવાના ઘરેલુ નુસખા...

કેમ પડે છે સ્ટ્રેચ માર્ક્સ ચામડીના ત્રણ મુખ્ય પડ હોય છે. એક એપીડર્મિસ, બીજુ ડર્મિસ અને ત્રીજું હાઇપોડર્મિસ. સામાન્યરીતે ચામડીના મધ્ય પડ એટલે કે, ડર્મિસ પર સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પડતા હોય છે, કારણકે ચામડીનું આ પડ લચીલું નથી હોતું, એટલે દબાણ પડવાના કારણે તેના પર સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પડી જતા હોય છે. એલોવેરા: સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પર એલોવેરાના રસથી મસાજ કરવાથી સ્કિન ટોન થઈ જાય છે. એલોવેરા ખરાબ ત્વચાને દૂર કરી નવી ત્વચાએ હાઇડ્રેટ કરે છે.

લીંબુ: લીંબુમાં પ્રાકૃતિક એસિડ હોય છે, જે સ્ટ્રેચ માર્ક્સ અને સ્કિન સંબંધિત રોગોમાંથી છૂટકારો આપે છે. તાજા કાપેલા લીંબુનો રસ સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પર લગાવી 10 મિનિટ બાદ ધોઇ લેવું. બહુ જલદી ફાયદો મળવા લાગશે. જૈતૂનનું તેલ: સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પર હળવા હાથે જૈતૂનના તેલથી માલિસ કરી અડધો કલાક બાદ ધોઇ દેવાથી બહુ જલદી ફાયદો મળે છે. આ તેલમાં વિટામિન એ, ડી અને ઈ હોય છે જે સ્ટ્રેચ માર્ક્સ ઝાંખા પાડે છે.

ખાંડ: ખાંડ મૃત ત્વચાને દૂર કરે છે. બદામના તેલમાં એક ચમચી ખાડ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કર્યા બાદ તેમાં લીંબુનો રસ નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી લો. આ મિશ્રણને સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પર લગાવો. નહાવાના 10 મિનિટ બાદ આ મિશ્રણ લગાવવું, નહાતી વખતે હળવા હાથે ઘસવું. ધીરે-ધીરે સ્ટ્રેચ માર્ક્સ ઝાંખા પડવા લાગશે.

બટાટા: બટાટામાં ઘણાં વિટામિન અને મિનરલ્સ હોય છે, જે સ્કિનને હેલ્ધી બનાવે છે. બટાટાના ટુકડાને નિયમિત થોડીવાર સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પર ઘસી હુંફાળા પાણીથી ધોઇ દેવું જોઇએ.

લેવેન્ડર તેલ: દિવસમાં ત્રણ વાર સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પર લેવેન્ડર તેલ લગાવવાથી સ્ટ્રેચમાર્ક્સ જતા રહે છે અને નવી સ્કિન આવે છે.

વર્કઆઉટ: વર્કઆઉટ કરવાથી સ્ટ્રેચ માર્ક્સ ઓછા થાય છે.

યોગ્ય ખાનપાન: આહારમાં વિટામિન સી અને ઈવાળાં ફળ અને શાકભાજી લેવાથી નવા ટિશ્યૂનો ગ્રોથ થાય છે. ઉપરાંત ઝીંકવાળા આહારના સેવનથી પણ સ્ટ્રેચ માર્ક્સ જલદી દૂર થાય છે. પ્રેગ્નન્સીના 9 મહિના દરમિયાન ક્યારે કેટલું વજન વધવું જોઇએ

Click here to Know about Home remedies and Beauty Tips to get Rid from stretch marks