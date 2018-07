દૂધ પીતાં પહેલાં કે સાથે ક્યારેય ન ખાવી અડદની દાળ સહિત 5 વસ્તુઓ, થઈ શકે છે ગંભીર બીમારીઓ

હેલ્થ ડેસ્ક: ભાગદોડવાળા જીવનમાં સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન નથી આપી શકતા લોકો. કેટલીકવાર લોકો ખાનપાનની ખોટી આદતોના કારણે ગંભીર બીમારીઓને પણ આમંત્રણ આપી દેતા હોય છે. આવી જ કેટલીક ભૂલો વિશે જણાવી રહ્યા છે શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ...

આજકાલ લોકોને પેટની સમસ્યા બહુ સતાવતી હોય છે, જેનું એક કારણ વિરૂદ્ધ ખોરાક પણ છે. દૂધ સંપૂર્ણ ખોરાક છે, પરંતુ તેને ગમેત્યારે ન પી શકાય. દૂધ પીતાં પહેલાં કે દૂધ સાથે વિરૂદ્ધ ખોરાક લેવામાં આવે તો, ફાયદાની જગ્યાએ નુકસાન પણ થઈ શકે છે. અજાણતાં પણ દૂધ સાથે વિરૂદ્ધ ખોરાક લેવામાં આવે તો, તેનાથી પાચનતંત્ર પર તેની ખરાબ અસર પડે છે અને ગંભીર બીમારીઓ પણ થઈ શકે છે.

ક્યારેય ઠંડી અને ગરમ વસ્તુઓનું સેવન સાથે ન કરવું જોઇએ. તે શરીર માટે નુકસાનકારક નીવડે છે. માટે જ દૂધ પીતાં પહેલાં કે પછી માછલી કે મીટનું ભૂલથી પણ સેવન ન કરવું જોઇએ. કારણકે તે શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે.

આયુર્વેદમાં દૂધ સાથે અને દૂધ પીધા બાદ, કેટલીક વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. માછલી સિવાય પણ કેટલીક એવી વસ્તુઓ છે, જેને દૂધ પીતાં પહેલાં કે દૂધ પીધા બાદ ન લેવી જોઇએ. ન ખાવી આ વસ્તુઓ

૧. અડદની દાળ ખાધા બાદ દૂધનું સેવન ન કરવું જોઇએ.

૨. દૂધના સેવનની સાથે દહીંનું સેવન નુકસાનકારક નીવડી શકે છે. બંન્નેનું સેવન સાથે કરવાથી ત્વચા સંબંધિત બીમારીઓ થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે.

૩. દૂધ સાથે તલનું સેવન નુકસાનકારક નીવડી શકે છે.

૪. દૂધ સાથે ચેરી, સંતરાં જેવાં ખાટાં ફળનું સેવન કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.

૫. મીઠું અને મીઠાવાળી વસ્તુઓની સાથે દૂધનું સેવન ન કરવું જોઇએ. દિવસમાં બે સમયે ઘટે છે બહુ ઝડપથી વજન, પેટની ચરબી ઘટાડવા કરો આ ઉપાય

click here to Know about Health Tips for Prohibited Food with and after milk can result in serious problems like skin problems, digesation problems etc