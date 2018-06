અશક્તિ, થાક અને ચક્કર જેવી સમસ્યાઓ હલ કરશે વરૂણ મુદ્રા સાથે કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય

હેલ્થ ડેસ્ક: લોહીની ઉણપ હોય ત્યારે અશક્તિ, થાક, ચક્કર આવવા જેવી ઘણી સમસ્યાઓ સતાવી શકે છે. આયર્નની ઉણપના કારણે આવું થાય છે. જો તમને પણ સતાવતી હોય આ સમસ્યા તો, સફરજન, દાડમ, પપૈયું અને પાલક, મેથી, ગાજર, બીટ અને બથવો જેવી ભાજી ઉપરાંત જરદાળુ અને અંજીરનું સેવન કરવું જોઇએ.

દ્રાક્ષને આખી રાત લોખંડની કડાઇમાં પલાઈ સવારે સેવન કરવાથી બહુ જલદી આયર્નની ઉણપ પૂરી થવા લાગે છે. રોજ 15 મિનિટ વરૂણ મુદ્રા કરવાથી પણ લોહીની ઉણપ પૂરી થઈ જાય છે.

કેવી રીતે કરવી વરૂણ મુદ્રા

સૌપ્રથમ કોઇ સમથળ જગ્યા પર આસન પાથરી સુખાસનમાં બેસી જવું. ત્યારબાદ ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવા. સૌથી નાની આંગળી અને અંગૂઠાના વેઢાને મેળવી બાકીની આંગળિઓ સીધી રાખવાથી વરૂણ મુદ્રા બને છે. આ મુદ્રાનો અભ્યાસ રોજ 15 મિનિટ કરવો જોઇએ. ફાયદા

૧. આ મુદ્રાથી બ્લડ સર્કુલેશન સંતુલિત થાય છે, સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સમાં રાહત મળે છે અને લોહીની ઉણપ પણ ઓછી થાય છે.

૨. વરૂણ મુદ્રાના નિયમિત અભ્યાસથી શરીરમાં પાણીની અછતથી થતી બીમારીઓમાં રાહત મળે છે. પાણીની અછતથી શરીરમાં લોહી સંબંધિત બીમારીઓ થાય છે.

૩. આ મુદ્રા ત્વચાને સુંદર બનાવે છે.

(માહિતી: શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ) નિયમિત કરો આ ઉપાય, તમારા બાળકને નહીં આવે ચશ્મા

Click here to Know about Health Benefits of Varun Mudra and some Home Remedies for Anemia