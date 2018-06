નાભિ પર રોજ લગાવો માત્ર 2 ટીપાં ઘી, થોડા જ દિવસમાં દૂર થશે સ્કિન પ્રોબ્લેમ

હેલ્થ ડેસ્કઃ દરેક બોડી પાર્ટ્સનું કનેક્શન નાભિ સાથે હોય છે. નાભિમાં રોજ ચપટી ઘી જેવી હેલ્ધી ફૂડના 2 ટીપાં લગાવવાથી અનેક બીમારીઓથી બચી શકાય છે. આ થેરાપીથી અનેક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે. સાથે જ સુંદરતા વધારવામાં પણ આ ફાયદાકારક છે. મહર્ષિ આયુર્વેદ હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ડો. ભાનુ શર્મા જણાવી રહ્યા છે નાભિમાં ઘીના 2 ટીપાં લગાવીને હળવી માલિશ કરવાથી થતા 7 ફાયદા વિશે. -નાભિમાં ઘી લગાવવાથી સ્કિન ફેર અને સોફ્ટ બનવા લાગે છે. -નાભિમાં ઘી લગાવવાથી સ્કિનની ડ્રાયનેસ દૂર થાય છે. તેમજ ચહેરાની ચમક વધવા લાગે છે. -ઘી લગાવવાથી ખરતા વાળ અટકે છે અને વાળ વધુ ચમકદાર બને છે. -નાભિમાં ઘી લગાવવાથી ઘૂંટણનો દુખાવો દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. તેમજ સાંધાના દુખાવાથી પણ બચી શકાય છે. -નાભિમાં ઘી લગાવવાથી ચહેરા પર થયેલા પિંપલ્સથી છુટકારો મળે છે અને તેના ડાઘ પણ દૂર થાય છે. -નાભિમાં ઘી લગાવવાથી ફાટેલા હોઠમાં ફરીથી સોફ્ટનેસ આવવા લાગે છે. -નાભિમાં ઘી લગાવવાથી પેટ સંબંધી સમસ્યાઓથી બચી શકાય છે. તેમજ કબજિયાતની સમસ્યા પણ દૂર થાય છે. આ પણ વાંચોઃ- રોજ સવારે ખાલી પેટ પીવો ધાણાનું પાણી, એકસાથે 7 સમસ્યાઓમાં થશે ફાયદો

Regular consumption of ghee or clarified butter is highly beneficial for the skin. It can be used for skin care because: It is an amazing moisturiser that helps make your skin soft and supple. The fatty acids present in ghee help hydrate your skin deeply and moisturize flaky skin instantly.