પેટની ચરબી ઘટાડવા રોજ ખાલી પેટ પીવો મધ અને લીંબુથી બનાવેલું આ ડ્રિંક

હેલ્થ ડેસ્કઃ મેદસ્વિતા એક પ્રકારની બીમારી છે, જે તમારી પર્સનાલિટીને ખરાબ કરે છે. સાથે જ આ પોતાની સાથે નાની-નાની બીમારીઓનું ઘર પણ હોય છે. આ અનેક બીમારીઓ જેમ કે, બ્લડપ્રેશર, કમરનો દુઃખાવો, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ, ઘૂંટણમાં દુઃખાવા જેવી અનેક બીમારીઓને આમંત્રણ આપે છે. મેદસ્વિતા ઘટાડવા માટે લોકો ડાયટિંગ, જિમમાં વર્કઆઉટ વગેરે કરે છે, પરંતુ તેમ છતાં વજન ઓછું નથી કરી શકતા કારણ કે તેમનો ડાયટ પ્લાન યોગ્ય નથી હોતો. જો ભોજન પર સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવામાં આવે અને સાથે વર્કઆઉટ કરવામાં આવે તો ઝડપથી વજન ઘટાડી શકાય છે. આજે અમે તમને એવી જ ટિપ્સ જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનાથી તમે માત્ર 7 દિવસમાં વજન ઘટાડી શકો છો અને તેમાં આ સ્પેશિયલ ડ્રિંક તમારી મદદ કરશે. સામગ્રી

- 2 ચમચી એપલ સાઇડર વિનેગર

- 2 ચમચી લીંબુનો રસ

- 1 ચમચી મધ

- 1 ચમચી તજનો પાઉડર

- 1 કપ ગરમ પાણી ઉપયોગની રીત

સૌથી પહેલા એક કપ ગરમ પાણીમાં બધી જ વસ્તુઓ સરખી રીતે મિક્સ કરી લો. ધ્યાન રાખજો કે તજનો પાઉડર નીચે ન બેસી જાય. આ ડ્રિંકને રોજ સવારે ખાલી પેટ અને રાતના સૂતા પહેલા એક કપ પીવો. આ તમારા શરીરના ટોક્સિન્સને બહાર કાઢવામાં કારગર સાબિત થશે. તેનાથી તમારા પેટની ચરબી સરળતાથી ઓગળવા લાગશે. એપલ સાઇડર વિનેગર એન્ટીઓક્સીડેન્ટ અને અનેક તત્વોથી ભરપૂર છે, જે મેદસ્વિતા, બ્લડપ્રેશર અને ડાયાબિટીસને કંટ્રોલમાં રાખે છે. તેમજ લીંબુમાં વધુ માત્રામાં વિટામિન સી અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ રહેલા હોય છે, જે તમારી ઈમ્યૂનિટી સિસ્ટમને ઠીક રાખે છે. મધને સ્વીટના રૂપમાં ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે. આ પાચન સંબંધી સમસ્યાઓને ઠીક કરે છે.

