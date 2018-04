મચ્છર કરડવાથી નથી થઇ શકતો એઇડ્સ, આ છે કારણ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ મલેરિયા અને ડેન્ગ્યૂ જેવી બીમારીઓ એક વ્યક્તિથી અન્ય વ્યક્તિ સુધી મચ્છર કરડવાથી ફેલાય છે. આ માટે તેને વેક્ટર બોર્ન ડિસિઝ કહેવામાં આવે છે. જો કે એચઆઇવી/એઇડ્સ મચ્છરોની મદદથી ફેલાતો નથી. એવામાં પ્રશ્ન એ છે કે જ્યારે ઇન્ફેક્ટેડ ઇન્જેક્શનની મદદથી એચઆઇવી ફેલાઇ શકે છે તો મચ્છરોની મદદથી કેમ નહીં? આ વિશે શું કહે છે એક્સર્ટ્સ?

એન્ડોમોલોજિસ્ટ ડૉ. એમ.એમ. મહોબિયાનું કહેવું છે કે દરેક મચ્છર દરેક પ્રકારના વાયરસની કરિયર હોતા નથી. જેમકે માદા એનાફિલિઝ મચ્છર ફક્ત મલેરિયા ફેલાવે છે જ્યારે ડેન્ગ્યૂ અને ચિકનગુનિયા નહીં. આ રીતે ડેન્ગ્યૂ ફેલાવનારા એડીઝ મચ્છર મલેરિયા ફેલાવતા નથી. આવું એટલા માટે થાય છે કે દરેક મચ્છરમાં દરેક પ્રકારના વાયરસ સરવાઇવ કરી શકાતા નથી. એઇડ્સના વાયરસનો નેચર એવો હોય છે કે તે મચ્છરના પેટમાં જીવતા રહી સકતા નછી. આ માટે કોઇ મચ્છર કોઇ એચઆઇવી ઇન્ફેક્ટેડ વ્યક્તિને કરડે તો કોઇ હેલ્ધી વ્યક્તિને કરડે છે તો તેનાથી એચઆઇવી ઇન્ફેક્શન ફેલાવી શકતા નથી. આખરે શા માટે નથી ફેલાતો?

- માણસોમાંના T સેલ્સની સાથે મળીને એચઆઇવી વાયરસ ઝડપથી વધે છે. મચ્છરોની અંદર T સેલ્સ હોતા નથી. આ માટે વાયરસના વધવાના ચાન્સ મળતા નથી. મચ્છરના પેટમાં લોહીની સાથે એચઆઇવી વાયરસ પણ ડાયજેસ્ટ થઇ જાય છે. આ રીતે એચઆઇવી વાયરસ ખતમ થઇ જાય છે.

- ભૂલથી પણ મચ્છરને ગળી જવાય તો પણ કોઇ વ્યક્તિને એચઆઇવી ઇન્ફેક્શન થતું નથી. કેમકે મચ્છરમાં એટલા પ્રમાણમાં વાયરસ હોતા નથી. જેનાથી ઇન્ફેક્શન થઇ શકે.

Click here to read more about the reason Why Mosquito Does Not Spread HIV. Experts gives the logic behind it.