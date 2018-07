બાળકને લાગે વધારે પડતી તરસ કે પેશાબ તો, હોઇ શકે છે ડાયાબિટીસ, ધ્યાનમાં રાખો આ વાતોનું

હેલ્થ ડેસ્ક: આજકાલ ડાયાબિટીસની બીમારી બહુ સામાન્ય બની ગઈ છે, પરંતુ પહેલાં આ સમસ્યા મોટાભાગે વયસ્કોમાં જ જોવા મળતી હતી, પરંતુ આજકાલ બાળકો પણ ડાયાબિટીસનાં શિકાર બની રહ્યાં છે. મોટાભાગે બાળકોમાં આ સમસ્યાનો જલદી અંદેશો આવતો નથી, એટલે તેને ઓળખી નથી શકાતો અને ઉપચાર પણ નથી થઈ શકતો. જેના કારણે કેટલીકવાર આ સમસ્યા ગંભીર રૂપ ધારણ કરી લે છે. બાળકોમાં યોગ્ય સમયે તેનાં લક્ષણો જાણી શકાય તો, તેનો ઇલાજ યોગ્ય સમયે શરૂ કરી શકાય છે.

શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે, બાળકોમાં ડાયાબિટીસનાં લક્ષણો...

બૉડીમાં બીટા-કોશિકાઓનું નિર્માણ થવાથી શરીરમાં ઈંસ્યુલિન બનવાનું બંધ થઈ જાય છે, જેના કારણે શુગર લેવલ વધી જાય છે અને તેના જ કારણે ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસની બીમારી એટલી ઘાતક છે કે, તેના કારણે બાળકોની આંખ અને કિડનીઓ પર ખરાબ અસર પડી શકે છે. માટે યોગ્ય સમયે ઇલાજ થવો જરૂરી છે. બાળકોનું શુગર લેવલ વધી જાય ત્યારે તેમને ખૂબજ તરસ લાગે છે. તેમને પાણીની સાથે કોલ્ડ ડ્રિંક પીવાની પણ બહુ ઇચ્છા થાય છે. વારંવાર પાણી અને કોલ્ડ ડ્રિંક માટે તો તરત જ બાળકોનું શુગર લેવલ ચેક કરાવવું જોઇએ.

વધારે પડતી તરસ લાગવાના કારણે બાળક પાણી વધુ પીએ છે, જેના કારણે તેને પેશાબ પણ વારંવાર લાગે છે. આ બાબતે મા-બાપે પણ સાવચેત રહેવું જોઇએ.

ડાયાબિટીસના કારણે બાળકને સામાન્ય કરતાં વધુ ભૂખ પણ લાગે છે.

ડાયાબિટીસ પીડિત બાળકોમાં ઇંસ્યુલિન નથી બનતું, જેના કારણે તેમની ઉર્જા ઘટવા લાગે છે અને થાક વધુ લાગે છે. બાળક થોડી પણ ભાગ-દોડ કરે કે તરત થાકી જાય તો શુગર ચેક કરાવી લેવી જોઇએ. ડાયાબિટીસના કારણે નાનાં બાળકોમાં ઈસ્ટ સંક્રમણ પણ થઈ શકે છે. જેના કારણે તેમને ડાયપરના રેશ જલદી પડી જાય છે અને જલદી રૂઝાતા પણ નથી.

ડાયાબિટીસથી પીડિત બાળક ગમે તેટલું ખાય તો પણ તેનું વજન વધતું નથી.

પેરેન્ટ્સે ધ્યાનમાં રાખવી આ વાત

બાળકમાં આમાંનું કોઇપણ લક્ષણ દેખાય તો તેને પારખી તરત જ ઇલાજ કરવાથી સમસ્યામાંથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. ડાયાબિટીસમાં દેખભાળ અને ખાવાપીવામાં ધ્યાન રાખવાની જરૂર હોય છે. નિયમિત બાળકનું ચેક-અપ કરાવતા રહેવું અને તેને ઈંસ્યુલિન અપાવતા રહેવું. ડાયાબિટીસમાં બાળકને પૌષ્ટિક ખોરાક આપવો અને નિયમિત કસરત પણ કરાવવી. ટાલ પડી ગઈ હોય તેમને પણ મૂળથી ઊગે છે નવા વાળ, કરો બીટના પાનનો ઉપચાર

