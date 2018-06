પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં દૂધ પાવાથી બાળકને થઈ શકે છે શારીરિક-માનસિક બીમારીઓ

હેલ્થ ડેસ્ક: પહેલાંના સમયે બાળક એક વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી માત્ર સ્તનપાન જ કરાવવામાં આવતું અને જો બાહ્ય દૂધની જરૂર હોય તો ચમચીથી આપવામાં આવતું હતું. હવે આ ચમચીનું સ્થાન બોટલે લઈ લીધું છે. બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે. પરંતુ સમયનો બચાવ કરવા જતાં બાળકને કેટલાં નુક થાય છે એ વાત ઘણાં ઓછાં માતા-પિતા જાણતાં હોય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, બોટલમાં દૂધ આપવાથી બાળકને થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે. બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે બોટલ મિલ્કથી બાળકને થતા નુકસાન વિશે... - પ્લાસ્ટિકની બોટલ રાસાયણિક સામગ્રી કોટેડ હોય છે. તેમાં ગરમ દૂધ નાખતાં દૂધમાં આ રસાયણ ભળે છે, જેનાથી બાળકને નુકશાન થાય છે.

- બોટલનું દૂધ બાળકની પાચન શક્તિ પર અસર કરે છે. બાહ્ય દૂધ અને પ્લાસ્ટિકની માત્રાથી બાળકને પેટની વિકૃતિ, ઉલટી સહિત શારીરિક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

- બોટલના દૂધથી બાળકને ભૌતિકની સાથે-સાથે માનસિક સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. બાળકની માનસિક વૃદ્ધિ મોડી થાય છે.

- બોટલના દૂધથી બાળકને ઈન્ફેક્શન થાય છે અને તેની ઈમ્યૂન સિસ્ટમ પર પણ પડે છે.

- બાળકને બહારનું દૂધ આપવું મજબૂરી હોય તો તેને ચમચીથી જ દૂધ આપો.

- બાળક થોડું મોટું થાય પછી બોટલ આપો તો, તેના પ્લાસ્ટિકની ગુણવત્તા ચેક કરવી અને સમયાંતરે બોટલ બદલતા રહેવું.

- દરેક વખતે બોટલનો ઉપયોગ કરી પાણીમાં ઉકાળવી અને બને એટલી જદલી બાળકને ગ્લાસમાં દૂધ પીવાની આદત પાડવી. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન જ માતા ધ્યાનમાં રાખે આ 8 વાતો તો, બાળક આવશે Intelligent

Click here to Know about Health rick of bottle milk for babies and get Tips and remedies for better health